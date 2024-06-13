Не вимагає укладання: стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку

Якщо вам досі не вдалося віднайти стрижку, яка б стала вашим фаворитом, то фахівці зі стилю радять ознайомитися з декількома типами каскадних стрижок із пишною верхівкою. Ця стрижка має багато рівнів з локонами різної довжини, що забезпечує чудову стійкість форми, додає об’єм волоссю та вигідно підкреслює контури обличчя.

Така стрижка чудово підходить кожній жінці, незалежно від віку, і вважається однією з найкращих варіантів для оновлення іміджу та надання молодості зовнішності. Про це пише ТСН.

Каскад з об’ємною верхівкою на коротке волосся

Цей стиль стрижки вносить елементи жвавості та ігривості у зовнішній вигляд, роблячи короткий градуйований каскад ідеальним вибором для дам старше 50 років. Завдяки градуюванню, волосся, навіть тонке та пошкоджене, здається більш пишним та густим.

Градуйований каскад не вимагає складного укладання — після миття волосся природно вкладається у потрібну форму. Якщо ви вирішите піти на більш радикальне скорочення волосся на маківці, ваш образ буде одночасно легким та модним.

Каскад з об’ємною верхівкою на кучеряве або хвилясте волосся

Для власниць буйних кучерів часто виникає виклик у впорядкуванні їхньої гриви. В такому випадку, стрижка каскад може стати оптимальним рішенням для створення естетичної форми кучерявого волосся. Цей стиль стрижки допомагає візуально вирівняти овал обличчя та підходить дамам з круглими чи квадратними рисами обличчя. Великий об’єм на маківці та м’які переходи біля обличчя допоможуть зменшити зайвий об’єм у районі щік та підборіддя.

Асиметричний каскад з об’ємною маківкою

Для тих, хто прагне оновити свій імідж і здивувати новою довжиною та формою волосся, асиметричний каскад може стати чудовим рішенням. Ця стрижка додасть вам впевненості та шарму.

Асиметричний каскад підходить як для короткого волосся, так і для середньої довжини. Він дозволяє приховати деякі недосконалості шкіри обличчя завдяки нерівному чубчику та підкреслити природну красу. Скошений чубчик також може візуально змінити форму обличчя, зробити щоки меншими та надати обличчю більш витягнуту форму. Це відмінний варіант для дам з обличчям квадратної форми.

Раніше ми розповідали про трендові стрижки з косим чубчиком для жінок 50+.

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