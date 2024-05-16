Не тільки чай: які напої можуть позбавити тривожності

Тривога – це поширена проблема, яка може негативно впливати на життя людини. На щастя, існують природні методи, які можуть допомогти впоратися з нею, окрім ліків і терапії.

Дослідження показали, що вживання певних напоїв може допомогти знизити рівень тривоги та покращити настрій. Про це пише eatingwell.com.

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1. Ромашковий чай:

Завдяки апігеніну, ромашковий чай має заспокійливий ефект і може полегшити тривогу.

2. Зелений чай:

Містить L-теанін, амінокислоту, яка сприяє поліпшенню настрою та зниженню симптомів тривоги.

Багатий на антиоксиданти, які також можуть бути корисними для психічного здоров'я.

3. Натуральний фруктовий сік:

Дослідження показали, що низький рівень антиоксидантів в організмі може бути пов'язаний з тривогою та депресією.

Склянка 100% фруктового соку може підвищити рівень антиоксидантів та покращити настрій.

4. Вода:

Зневоднення може призвести до втоми, дратівливості та інших симптомів, які можуть посилити тривогу.

Вода необхідна для правильного функціонування мозку, тому важливо пити її протягом дня.

Важливо:

Ці напої не замінюють медикаментозного лікування або терапії.

Якщо ви відчуваєте сильну тривогу, зверніться до лікаря.

Збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та здоровий сон також важливі для боротьби з тривогою.

Додаткові поради:

Обмежте вживання кофеїну та алкоголю, які можуть посилити тривогу.

Займайтеся практиками релаксації, такими як йога, медитація або глибоке дихання.

Проводьте час на природі.

Спілкуйтеся з друзями та близькими.

Пам'ятайте: Ви не самотні. Тривога - це поширена проблема, з якою можна впоратися. За допомогою правильних методів ви можете покращити своє психічне здоров'я та жити повноцінним життям.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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