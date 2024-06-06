Не перець і не шкаралупи: найкраще у боротьбі зі слимаками використати цю спецію

Такі шкідники як слимаки можуть пошкодити ваші рослини, і якщо ви не почнете боротьбу з ними, то під загрозою може опинитися увесь сад. Якщо ви не хочете застосовувати магазинні інсектициди, варто спробувати відомі та ефективні "бабусині методи" боротьби.

Експерти з садівництва назвали природний репелент, що не шкідливий для слимаків та ваших посівів. Це спеція, що доволі часто використовується на кухні. З'ясувалося, що часник є прекрасним природним відлякувачем слимаків.

"Обприскування розчином часнику на рослинах і навколо саду створює природний бар’єр, якого слимаки уникатимуть за будь-яку ціну", – зауважив фахівець з боротьби зі шкідниками Деніел Шолфілд.

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Потрібно змішати зубчики часнику з водою та створити розчин, який можна помістити в пляшку та обприскати по периметру саду. Таким чином, ви можете позбутися від слимаків без використання токсичних речовин.

За його словами, домашній часниковий спрей може бути ефективним засобом стримування слимаків, а не пестицидом, який може їх убити.

Ви також можете розмістити зубчики часнику (цілими, або подрібненими) зовні ваших рослин.

Пропонуємо дізнатися, які тварини є головними ворогами слимаків.

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