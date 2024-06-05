Не Кримом єдиним: де відпочити на мальовничому півострові не покидаючи України

Україна має ще один півострів крім Криму. Замість моря він омивається Дністром, а замість гір має зелені пагорби з оглядовими майданчиками, один з найбільших каньйонів в Україні та можливість піших походів і велотурів. Розташований півострів усього за дві години їзди від Тернополя і складається з одного широкого міста Заліщики.

Потрапити на півострів можна через міст, що додає трохи містичності та мурах на тілі. Місто кожен рік приймає туристів, тож, на що подивитися та чим розважитися вистачить як мінімум на тиждень відпустки.

Дорога стане частиною ваших вражень у відпустці. Джерело: @ukrainian_travels Дорога стане частиною ваших вражень у відпустці. Джерело: @ukrainian_travels

Як дістатися до містечка Заліщики

Хоча з’єднання з півостровом відбувається за допомогою мосту, є декілька гарних та швидких варіанти дістатися пункту призначення як з боку України, так і з сусідніх держав (Польща, Болгарія, Молдова).

Залізницею зі Львова чи Києва можна дістатися Заліщиків за суму від 250 грн (плацкарт). Автобуси з Тернополя курсують регулярно і коштують від 150 грн за місце.

Дністровський каньйон біля містечка Заліщики. Джерело: @ukrainian_travels Дністровський каньйон біля містечка Заліщики. Джерело: @ukrainian_travels

Що подивитися та чим зайнятися в Заліщиках

Що б ви не планували в Заліщиках, залиште собі хоча б один день, щоб потрапити на оглядові майданчики одного з самих великих каньйонів України та помилуватися просторами, які досить рано забарвлюються зеленим та квітучим килимом. Петля Дністра, який повертає на 180 градусів найулюбленіше фото туристів та місцевих.

Відпочинок з рюкзаком.

Активний відпочинок посеред природи досить популярний навколо Заліщиків. Крокуючи тропами ви можете відкрити для себе водоспади, річки, озера та познайомитися з рідкими видами тварин та комах, які мешкають у лісах та на пагорбах. Ви можете взяти гіда прямо в місті, або ж маючи досвід відправитися у мандри самостійно. Найпопулярнішими природними атракціями є: Урочище Червоне, Центральний парк, Дендропарк.

Колекція архітектурних фотографій

Починаючи з мосту–з’єднання ви не сховаєте фотоапарат. Діставшись центру міста, може скластися враження, що ви в одному великому музеї просто неба. В центрі розташована одна з найвідоміших пам’яток України – будинок Потоцьких. Далі вас може зацікавити костел Святого Станіслава, який оздоблено в стилі бароко. Площа Ринок та палац Бруницьких доповнять архітектурні декорації, а за знаннями варто відправитися у Краєзнавчий музей.

Пляжний відпочинок у Заліщиках

Півострів не відірвано від світу, тож ви зможете знайти собі будь-який діапазон комфорту та курортного шику. Спа–центри, басейни, приватні пляжі, ресторанні комплекси – все сучасно та з дотриманням модних тенденцій. Міські пляжі теж раді туристам, рекомендуємо відвідати пляж Сонячний.

Курорти розташовано як у самому місті так і вздовж Дністровського каньйону. Джерело: ukrainian_.traveler Курорти розташовано як у самому місті так і вздовж Дністровського каньйону. Джерело: ukrainian_.traveler

Де зупинитися у Заліщиках з басейном

Курортні комплекси розташовані як в середині міста, так і на пагорбах урочища довкола. Наш топ 4 курортів з басейнами в Заліщиках, вже готовий.

Курортний комплекс Оазис

Насолоджуйтеся літом, навіть під час відпустки на вікенд. Джерело: @oazys_zalishchyky Насолоджуйтеся літом, навіть під час відпустки на вікенд. Джерело: @oazys_zalishchyky

Готель пропонує послуги як для туристів, так і для мешканців Заліщиків. Басейн, сауна, ресторан, комфортабельні номери – це може стати формулою вашого гарного літнього відпочинку. Басейн на території з підігрівом та коштує для мешканців готелю 100 грн, для інших – у два рази дороще.

Курортний комплекс Роксоланочка

Занурюйся у відпочинок з головою в Заліщиках. Джерело: @roksolanochka__restoran Занурюйся у відпочинок з головою в Заліщиках. Джерело: @roksolanochka__restoran

Втекти від шуму міста, подихати свіжим повітрям та насолодитися відпочинком на шезлонгу біля басейну можна у заміському готелі "Старі Заліщики". Багато місцевих мешканців хвалять меню ресторану на території комплексу. Вишукані десерти та колоритно подана українська кухня складуть ваш смачно розпочатий день. Готель невеличкий та вміщує до 55 осіб, тож бронювання краще почати заздалегідь. Басейн для гостей готелю коштує 250 грн, а для сторонніх відвідувачів - 300 грн. Сауну можливо замовити за 600 грн/год.

Мішин–СІТІ

Водні прогулянки на курорті Мішин–СІТІ у Заліщиках. Джерело: @mishyncity Водні прогулянки на курорті Мішин–СІТІ у Заліщиках. Джерело: @mishyncity

Розташувавшись на березі Дністра, на схилах Дністровського каньйону курортний комплекс Мішин-СІТІ пропонує своїм гостям досить вишуканий та мальовничий пляжний відпочинок. Крім пляжу на території комплексу розташовано великий басейн з гірками та спусками у воду. Користуватися міні-аквапарком можна за 300 грн/день для гостей готелю і за 400 грн/день без проживання.

База відпочинку Grand Canyon

Світ розваг та відпочинку на природі біля Заліщинського заповідника. Джерело: @_grand_canyon_resort Світ розваг та відпочинку на природі біля Заліщинського заповідника. Джерело: @_grand_canyon_resort

Колись заповідна територія тепер під охороною приватних компаній. Це допомогло зберегти мальовничу природу та домівки багатьом тваринам. База відпочинку підтримує еко направлення та пропонує своїм гостям відпочинок в гармонії з природою. Дерев’яні будиночки мають різний комфорт та діапазон цін. Готель пропонує дуже комфортабельні номери та багато послуг. На території є дитячий майданчик, басейн з гірками та можливість зайнятися різноманітними водними видами спорту та розвагами. Дітлахи будуть раді бачити міні-зоопарк та активні програми з аніматорами. На територію можна потрапити й без ночівлі. Вартість денного квитка складає 500 грн (ігрова зона, аквапарк, зоопарк, альтанки, гамаки та риболовля входять у вартість).