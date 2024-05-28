Названо знаки зодіаку, дружбі яких судилося продовжуватися все життя

Дружба, яка триває все життя, рідкісна та дорогоцінна. За словами астрологів, є знаки зодіаку, які здатні підтримувати такі стосунки упродовж десятиліть. У списку Раки та Скорпіони, Тельці та Діви, Терези та Водолії.

Рак та Скорпіон

Раки та Скорпіони утворюють сильний емоційний зв'язок. Чутливі та турботливі Раки знаходять втіху в Скорпіонах, відомих своєю загадковістю, пристрастю та енергійністю. Уродженці цих знаків цінують чесність та глибокі почуття, що робить їх відмінними друзями, на яких можна покластися у всіх життєвих ситуаціях.

Телець і Діва

Дружба Тельців і Дів заснована на спільній любові до практичності та стабільності – уродженці цих знаків люблять брати від життя максимум і дбають про фінансовий достаток. Тельці та Діви – знаки Землі, а це означає, що у них схожі погляди на життя. Вони люблять прості речі, цінують працю та відданість справі і можуть підбадьорювати один одного у досягненні цілей.

Терези та Водолій

Терези та Водолії цінують соціальні зв'язки та особливо дружбу. Відомі своєю дипломатичністю та чесністю, Терези захоплюються оригінальністю та нестандартністю Водоліїв. А ті цінують почуття гармонії, яке дарують Терези. Разом вони розробляють ідеї та проєкти, які здатні змінить світ. Їм під силу все!

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.