Названо три пари за знаком зодіаку, де головна у стосунках – жінка

Є пари, в яких головну роль відіграє жінка, задаючи тон стосункам та приймаючи головні рішення. За словами астрологів, це не випадково і пов'язано із впливом зірок. Читайте детальніше!

Пара №1: жінка – Скорпіон, чоловік – Терези

Чоловік-Терези найчастіше закохується в екстравагантну жінку-Скорпіона з першого погляду. Він за вдачею спокійний і тому може повністю підкоритися "капризам" цієї жінки. Саме вона диктуватиме йому, що робити, куди йти, і відіграватиме домінуючу роль.

Пара №2: жінка – Козоріг, чоловік – Близнюки

Близнюки схильні перекладати всю відповідальність на жінку. І на цю роль ідеально підходить жінка-Козоріг. Вона дуже сильна, витривала і заповзятлива та готова брати на себе ініціативу. Такі стосунки вигідніші для чоловіка-Близнюка і будуть можливі доти, доки жінка-Козоріг продовжує виконувати свою роль "керівника".

Пара №3: ​​жінка – Овен, чоловік – Риби

У цій парі чоловік готовий віддати жінці головну роль, не відчуваючи будь-яких незручностей з цього приводу. Більше того, він завжди підтримує її та спонукає робити більше. Жінка-Овен почувається "реалізованою" у таких стосунках, адже чоловік-Риби здатний спокійно реагувати навіть на її провокації.

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