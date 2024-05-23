Названо найчесніші знаки зодіаку: завжди прагнуть справедливості

Чесність вкрай важлива не тільки в любовних стосунках, а й у спілкуванні з друзями та колегами. За словами астрологів, є три знаки зодіаку, які ніколи не підуть на брехню. Йдеться про Дів, Скорпіонів та Козорогів.

Діва

Діви, які відрізняються перфекціонізмом, мають загострене почуття справедливості. Їм дуже не подобається, коли на їхніх очах хтось маніпулює почуттями інших людей або отримує те, чого зовсім не заслуговує. Уродженці знаку чесні та вимагають того ж від своїх близьких. Вони багато працюють і не скаржаться на життя, саме тому є найкращими працівниками та лідерами. Діви у стосунках із другою половинкою найбільше цінують відданість.

Скорпіон

Скорпіони чесні, бо часто надзвичайно релігійні. Навіть якщо уродженці знаку не ототожнюють себе з жодною релігією, вони все одно вірять, що погані вчинки повертаються. Вони намагаються жити за правилами і не завдавати болю нікому. Але якщо їх дуже образили, то можуть помститися, вважаючи це відновленням справедливості.

Козоріг

Козороги чесні, але з практичного погляду. Уродженці знаку чудово розуміють, що якщо одного разу їх упіймають на обмані, то довіра буде підірвана. Козороги багато працюють, тому дуже цінують свій авторитет. Проте справедливість для них – це більше, ніж просто можливість завести нових друзів та повагу оточуючих. Це показник сили. Моральні принципи уродженців знаку завжди йдуть пліч-о-пліч з їх совістю.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.