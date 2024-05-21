Названо 7 поширених звичок, які призводять до бідності

Володіння фінансовою грамотністю є ключовим для забезпечення економічного добробуту та подолання замкненого кола бідності. Проте, чимало осіб стикаються з руйнівною поведінкою, яка веде до поганих грошових звичок, здатних закріпити фінансові проблеми.

Успішний фінансист Стів Бернс виокремив сім типових моделей поведінки, які мають тісний зв’язок зі шкідливими фінансовими звичками та можуть стати причиною труднощів з грішми. Про це пише newtraderu.com.

Фінансові звички, що ведуть до бідності

Дослідження виявили сім розповсюджених фінансових практик, які можуть спричинити труднощі з грішми:

Недостатній сон. Якісний сон є ключовим для досягнення успіху у фінансовій сфері. Брак сну може призвести до набору ваги та ожиріння, що збільшує медичні витрати та підриває фінансовий стан. Також це негативно впливає на здорові звички та здатність до прийняття обдуманих рішень, ускладнюючи отримання освіти та кар’єрне зростання.

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Неправильне харчування. Регулярні витрати на швидку їжу можуть погіршити здоров’я та спричинити хвороби, пов’язані з ожирінням, що веде до збільшення витрат на лікування та зниження продуктивності, закріплюючи бідність.

Залежність від тютюну і психоактивних речовин. Купівля сигарет або інших речовин, що викликають звикання, – це дорога звичка. Залежність від тютюну, особливо з молодих літ, несе в собі ризики серйозних захворювань, таких як рак ротової порожнини, а також інші стани, що потребують значних витрат на лікування. Це може обмежити фінансові можливості особи, залишаючи їх у вирві бідності. Залежність від наркотиків часто стає причиною втрати дому та злиднів.

Відсутність фінансової грамотності. Незнання основ фінансового планування може призвести до неправильних грошових рішень, що утримують людей у стані нестачі коштів. Фінансова стабільність є важливим захистом для сімей, і без фінансової грамотності складно досягти ефективного управління грішми.

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Відсутність доступу до послуг банку. Банківські установи відіграють ключову роль у наданні фінансових можливостей та стимулюванні накопичення коштів серед осіб, що заробляють мінімальний дохід. Відсутність можливості скористатися такими послугами може зменшити шанси на заощадження та підвищити ризик залишитися у стані бідності.

Економічна залежність від фінансової допомоги держави. Залежність від соціальних виплат може стати причиною тривалої бідності, адже це обмежує можливості для саморозвитку та заробітку.

Шкідливі для здоров'я звички. Хронічні проблеми зі здоров'ям можуть спричинити необхідність у пропуску робочих днів, збільшення витрат на лікування та замкнене коло фінансових труднощів. Негативний вплив таких звичок на здоров’я не лише шкодить самопочуттю, але й може серйозно зашкодити фінансовому добробуту особи.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про топ-5 шкідливих звичок, які заважають досягти успіху.

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