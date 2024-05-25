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Авто

Названо топ-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років

Анастасія Крищук

Названо топ-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років
Які вживані автівки найчастіше купують українці. Джерело: wikipedia

У квітні цього року українці купили більше ніж 5,3 тисячі автомобілів, що були ввезені з-за кордону та перебували у вжитку до п’яти років.

Згідно з даними, наданими асоціацією Укравтопром, протягом минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні отримали 19,8 тисячі легкових автомобілів з пробігом. З них транспортні засоби віком до 5 років склали 27% від загальної кількості, або 5,3 тисячі одиниць.

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ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років виглядає так:

  1. Tesla Model Y – 343 од.
  2. Tesla Model 3 – 323 од.
  3. Mazda CX5 – 189 од.
  4. Nissan Rogue/X-Trail – 174 од.
  5. Hyundai Kona – 172 од.
  6. Volkswagen Tiguan – 165 од.
  7. Volkswagen Golf – 152 од.
  8. Audi E-Tron Sportback – 112 од.
  9. Nissan Leaf – 110 од.
  10. Volkswagen ID.4 – 102 од.

Нагадаємо, раніше було названо топ-7 авто, які часто ламаються і дорогі в обслуговуванні.

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