Названо топ-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років

У квітні цього року українці купили більше ніж 5,3 тисячі автомобілів, що були ввезені з-за кордону та перебували у вжитку до п’яти років.

Згідно з даними, наданими асоціацією Укравтопром, протягом минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні отримали 19,8 тисячі легкових автомобілів з пробігом. З них транспортні засоби віком до 5 років склали 27% від загальної кількості, або 5,3 тисячі одиниць.

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ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років виглядає так:

Tesla Model Y – 343 од. Tesla Model 3 – 323 од. Mazda CX5 – 189 од. Nissan Rogue/X-Trail – 174 од. Hyundai Kona – 172 од. Volkswagen Tiguan – 165 од. Volkswagen Golf – 152 од. Audi E-Tron Sportback – 112 од. Nissan Leaf – 110 од. Volkswagen ID.4 – 102 од.

Нагадаємо, раніше було названо топ-7 авто, які часто ламаються і дорогі в обслуговуванні.

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