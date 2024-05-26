Накличете біду: які речі ніколи не можна позичати

Які речі ніколи не можна позичати

У житті трапляються моменти, коли до нас звертаються за допомогою або просять щось позичити. Однак не всі речі можна безтурботно давати в борг, адже це може мати негативні наслідки. Згідно з народними прикметами та забобонами, існує перелік предметів, якими не варто ділитися з іншими.

Про це пише OBOZREVATEL. Пам'ятайте, що вірити в забобони чи ні – це особистий вибір кожного. Однак знання народних прикмет може допомогти вам уникнути неприємностей і зберегти позитивну енергетику у своєму житті.

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1. Гроші

Позичання грошей – це поширена практика, але важливо не давати в борг свої останні заощадження. Вважається, що це може призвести до фінансових проблем і бідності.

Окрім того, не рекомендується позичати або давати в борг гроші в понеділок ввечері, на день народження дитини, а також під час подорожі. Це може негативно вплинути на ваш фінансовий стан.

2. Хліб і сіль

В народі вірять, що позичати останній шматок хліба – це накликати на сім'ю нестаток. Також не можна переносити хліб через поріг або давати його після заходу сонця, адже це може призвести до сварок і негараздів у родині.

Позичання солі також несе в собі негативні наслідки, адже воно може призвести до проблем у сім'ї або на роботі. Тому краще утриматися від цього, якщо є така можливість.

3. Віник

Згідно з повір'ям, позичаючи віник, ми робимо свій будинок вразливим до неприємностей і негативної енергії. Сильна енергетика цього предмета може призвести до того, що проблеми й негаразди увійдуть у ваш дім, як тільки віник буде позичений.

4. Цукор

Вважається, що цукор, який ви позичаєте комусь, може стати причиною нещасть, непорозумінь і погіршення стосунків у родині. Якщо все ж таки виникає необхідність дати цукор, краще запропонувати його в закритому пакунку, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки.

5. Одяг та прикраси

Ці предмети володіють особливою силою, адже вони здатні зберігати енергетику своїх власників. Якщо одяг або прикраси потрапляють до рук людини з негативною енергетикою, це може призвести до проблем у житті того, кому вони належать.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які предмети у домі притягують гроші та достаток.

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