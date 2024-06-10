Чи порушить правила водій зеленого авто, якщо поверне ліворуч: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час повороту на перехрестях. Зокрема, так стається через ігнорування дорожніх знаків.

Чи порушує у такому випадку водій зеленого автомобіля правила, якщо повертає ліворуч? Про це розповіли auto_pdr.ua.

Знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" довзоляє зеленому автомобілю рух у відповідних напрямках. Однак у прикладі також наведено тимчасовий знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".

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Згідно з пунктом 8.2.1 ПДР, дорожні знаки встановлюються обабіч дороги на тому її боці, що відповідає напрямку руху. Якщо дорога має більше, ніж одну смугу для руху в одному напрямку, установлений обабіч дороги знак дублюється на розділювальній смузі, над проїною частиною або з іншого боку дороги.

У цьому виавдку знак не продубльовано, тому його дія не поширюється на крайню праву смугу. Тому водію зеленого автомобіля дозволено виконати поворот ліворуч.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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