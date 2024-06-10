Нагадують інопланетну форму життя: вчені виявили на дні океану найстаріше створіння на планеті (фото)

В океанських безоднях було виявлено унікальну морську істоту, яка може існувати до 15 тисяч років – це чашоподібна скляна губка.

Наразі вона вважається найдавнішим мешканцем Землі, як зазначає видання Phys. Її домівка - це морське дно, розташоване на глибині між 3,5 та 5,5 км.

Для вивчення цієї губки вчені використовували спеціалізоване дистанційне обладнання, яке дозволило отримати зображення цієї істоти. В ході досліджень також було виявлено інші, раніше невідомі види морських істот, зокрема прозорих морських огірків та рожевих морських свиней.

Міжнародна команда дослідників, що співпрацює з Національним океанографічним центром Великої Британії в рамках місії "Видобуток корисних копалин та стійкість морського дна до експериментального впливу" (SMARTEX), відправила дистанційно керований апарат (ROV) на глибини від 3500 до 5500 метрів (11 480 і 18 045 футів) в зоні Кларіон-Кліппертон.

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"Ці райони є найменш дослідженими на Землі. Підраховано, що лише один з десяти видів тварин, що живуть тут, був описаний наукою", – каже морський еколог Томас Дальгрен з Гетеборзького університету у Швеції.

Еколог Томас Дальгрен з Гетеборзького університету наголосив на тому, що морське дно все ще залишається великою мірою не дослідженим. Він зазначив, що науково описано лише один з десяти відомих видів морських істот.

Нагадують інопланетну форму життя: вчені виявили на дні океану найстаріше створіння на планеті (фото). Джерело: Phys Нагадують інопланетну форму життя: вчені виявили на дні океану найстаріше створіння на планеті (фото). Джерело: Phys

Головною метою експедиції було створення карти біорізноманіття місцевості, де планується проведення глибоководного видобутку рідкісних металів, необхідних для виробництва сонячних батарей, батарей для електромобілів та інших екологічних технологій. Ряд країн та корпорацій очікує на отримання ліцензії для добування цих цінних ресурсів, асоційованих з мінеральними утвореннями на морському дні.

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