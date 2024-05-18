Мухи будуть вам не страшні: топ-5 рослин, які відганяють комах
З наближенням літа мухи стають все більш докучливими. З відкриттям вікон вони безперешкодно проникають у наші домівки, дзижчать над їжею, лякають дітей та псують відпочинок.
Хімічні спреї, хоч і ефективні, можуть бути шкідливими для здоров'я людей та домашніх тварин. На щастя, існує екологічна альтернатива - кімнатні рослини, які відлякують мух своїм ароматом. Про це пише Главред.
Ось 5 кімнатних рослин, які допоможуть вам позбутися мух:
Лаванда:
Ця ароматна рослина не лише чудово пахне, але й є потужним репелентом для мух. Її можна вирощувати як у горщиках на підвіконнях, так і в саду біля будинку.
Евкаліпт:
Евкаліпт відомий своїм сильним запахом, який відлякує не лише мух, але й комарів. Це невибаглива рослина, яка може рости як у кімнаті, так і на балконі.
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Чорнобривці:
Ці яскраві квіти не лише прикрасять ваш дім, але й допоможуть позбутися мух. Їх сильний аромат діє як відлякувач для цих комах.
Базилік:
Свіжий аромат базиліку не подобається мухам. Цю ароматну траву можна вирощувати на кухні, де вона не лише буде відлякувати комах, але й стане чудовим доповненням до ваших страв.
М'ята:
М'ята - ще одна чудова рослина, яка допоможе вам позбутися мух. Її м'який, але стійкий аромат відлякує цих комах. М'яту можна вирощувати як у горщиках, так і у відкритому ґрунті.
Розміщення рослин:
Для максимального ефекту розміщуйте ці рослини біля вікон, дверей та інших місць, де найчастіше з'являються мухи. Крім того, ви можете садити їх у горщики та розставляти по всій кімнаті.
Використовуючи ці кімнатні рослини, ви зможете створити у своєму домі не лише красиву, але й екологічно чисту атмосферу, вільну від мух.
Нагадаємо, ми вже писали, про три прості лайфхаки боротьби з мухами.