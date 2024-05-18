Мухи будуть вам не страшні: топ-5 рослин, які відганяють комах

З наближенням літа мухи стають все більш докучливими. З відкриттям вікон вони безперешкодно проникають у наші домівки, дзижчать над їжею, лякають дітей та псують відпочинок.

Хімічні спреї, хоч і ефективні, можуть бути шкідливими для здоров'я людей та домашніх тварин. На щастя, існує екологічна альтернатива - кімнатні рослини, які відлякують мух своїм ароматом. Про це пише Главред.

Ось 5 кімнатних рослин, які допоможуть вам позбутися мух:

Лаванда:

Ця ароматна рослина не лише чудово пахне, але й є потужним репелентом для мух. Її можна вирощувати як у горщиках на підвіконнях, так і в саду біля будинку.

Евкаліпт:

Евкаліпт відомий своїм сильним запахом, який відлякує не лише мух, але й комарів. Це невибаглива рослина, яка може рости як у кімнаті, так і на балконі.

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Чорнобривці:

Ці яскраві квіти не лише прикрасять ваш дім, але й допоможуть позбутися мух. Їх сильний аромат діє як відлякувач для цих комах.

Базилік:

Свіжий аромат базиліку не подобається мухам. Цю ароматну траву можна вирощувати на кухні, де вона не лише буде відлякувати комах, але й стане чудовим доповненням до ваших страв.

М'ята:

М'ята - ще одна чудова рослина, яка допоможе вам позбутися мух. Її м'який, але стійкий аромат відлякує цих комах. М'яту можна вирощувати як у горщиках, так і у відкритому ґрунті.

Розміщення рослин:

Для максимального ефекту розміщуйте ці рослини біля вікон, дверей та інших місць, де найчастіше з'являються мухи. Крім того, ви можете садити їх у горщики та розставляти по всій кімнаті.

Використовуючи ці кімнатні рослини, ви зможете створити у своєму домі не лише красиву, але й екологічно чисту атмосферу, вільну від мух.

Нагадаємо, ми вже писали, про три прості лайфхаки боротьби з мухами.