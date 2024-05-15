Можете лишитись самотнім на все життя: чому не можна носити обручку після розлучення

Обручка - це символ вічності та нескінченної вірності. Але що робити з цим ювелірним виробом, якщо шлюб розпався?

Згідно з езотерикою, носити обручку після розлучення не рекомендується. Вона володіє потужною енергетикою, яка може негативно впливати на ваше життя, перешкоджаючи створенню нових стосунків та залучаючи неприємності. Про це пише Best life online.

Ось кілька варіантів, що можна зробити з обручкою:

Здати до церкви. Це найкращий спосіб позбутися негативної енергетики кільця.

Це найкращий спосіб позбутися негативної енергетики кільця. Переплавити на інші ювелірні вироби. Це дасть вам нову прикрасу, не пов'язану з минулим шлюбом.

Це дасть вам нову прикрасу, не пов'язану з минулим шлюбом. Продати. Це допоможе вам повернути частину коштів, витрачених на обручку.

Це допоможе вам повернути частину коштів, витрачених на обручку. Зберігати вдома. Це не найкращий варіант, адже кільце буде постійно нагадувати вам про минулі стосунки.

Це не найкращий варіант, адже кільце буде постійно нагадувати вам про минулі стосунки. Використовувати як підвіску. Можна надіти обручку на ланцюжок і носити її як кулон.

Можна надіти обручку на ланцюжок і носити її як кулон. Віддати колишньому партнеру. Це рішення підходить, якщо ви зберегли дружні стосунки.

Це рішення підходить, якщо ви зберегли дружні стосунки. Викинути. Це радикальний метод, але він може допомогти вам остаточно порвати з минулим.

Читайте також: Кому не можна дарувати годинник та чому: значення забобону

Пам'ятайте:

Не давати міряти свою обручку іншим людям.

Не зберігати обручку разом з іншими ювелірними виробами.

Зробити все можливе, щоб позбутися негативної енергетики кільця.

Важливо також зазначити, що існує мода на каблучки для розлучення. Ці ювелірні вироби символізують нове життя, свободу та самовпевненість. Їх можна купити готові або замовити у ювеліра, використавши каміння з вашої обручки.

Нагадаємо, ми вже писали про п'ять прикмет про гроші, які дійсно працюють.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!