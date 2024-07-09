Мошка на садових рослинах: шість дієвих способів позбутися проблеми

Мошки – це дрібні комахи, які можуть завдати шкоди вашим садовим та хатнім рослинам. Вони харчуються соком листя, що призводить до його в'янення та пожовтіння. Крім того, мошки можуть переносити збудників грибкових та вірусних захворювань.

Існує декілька способів позбутися мошок на садових рослинах. Це і профілактика появи шкідників, і боротьба за допомогою інсектицидів.

Фахівці радять не допускати надмірного поливу рослин, бо вологий ґрунт – ідеальне місце для росту і розмноження шкідників. Також варто позбутися органічних відходів, які приваблюють мошок.

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За даними експертів, хімічні засоби проти шкідників зачасту дієві, проте можуть зашкодити хатнім тваринам та природним хижакам, які знищують небажаних комах.

Натомість можна обрати природні засоби.

Цедра апельсина – у каструлі змішайте цедру двох апельсинів з двома столовими ложками рідини для миття посуду та двома склянками води. Доведіть все до кипіння, потім зніміть з вогню і дайте суміші настоятися дві години. Перелийте рідину в пульверизатор та обприскайте листя ваших рослин.

Клейка стрічка, або валик для видалення ворсу з одягу – оберніть стрічку навколо листя, щоб захопити мошок і їх личинки, викиньте їх у смітник.

Пісок – здатен зменшити вологість в горщикових рослинах. Пісок допомагає висушити ґрунт, створюючи бар’єр між мошками та ґрунтом кімнатних рослин.

Кориця – ефективна для боротьби з мошками та грибковими хворобами рослин. Вона діє як природний фунгіцид. Просто посипте корицею верхній шар землі у вазон або навколо садових культур.

Сірники - встроміть сірники в ґрунт ваших рослин головкою вниз і приблизно на 1 см від краю горщика. З часом сірникові головки розчиняться, поступово виділяючи в грунт фосфор, магній і сірку. Ці речовини захистять від мошок і прискорять ріст ваших рослин.

Перекис водню – додайте одну столову ложку перекису водню в одну склянку води, перелийте суміш у пляшку з розпилювачем. Обприскуйте розчином листя рослин і ґрунт.

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