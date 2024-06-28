Морозиво, яке не шкодить фігурі: рецепт
У гарний літній день дуже швидко можна приготувати смачний десерт і з'їсти його ще до того, як настане вечір.
Персики миємо, кидаємо в окріп, знімаємо шкірку.
Банан очищуємо.
Вершки: наливаємо пів склянки. Можна замінити розм'якшеним кокосовим маслом - 1 столовою ложкою.
Шоколад 80-90%: беремо всю плитку або половину.
І це все збиваємо в блендері (шоколад додаємо в кінці і збиваємо лише декілька секунд, щоб залишились шматочки.
Виливаємо масу в миску і відправляємо в морозилку. Час від часу перемішуємо.
Через 2 години все готово, можна приступати....приступати з різних боків.
По-перше, такого морозива можна собі дозволити з'їсти 1-3 кульки: глікемічний індекс невисокий;
По-друге, це для тих, хто "не можу без солодкого".
По-третє, можна майже всім (тим кому не можна, таки 1 кульку можна).
Чим корисне?
1. Багате калієм, тому корисне тим, в кого є схильність до набряків, проблем із судинами, серцем, настроєм, а також дівчатам з ПМС, коли "все погано" - з'їсте такого морозива і світ стане яскравішим, і на фігуру не вплине (якщо не більше 3-х кульок).
2. Багате ніжною клітковиною, живить корисні бактерії кишечника.
3. Якщо декоруєте тарілочку порошком какао, то буде і магній, мінерал-антидепресант.
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Їжа - це не лише смачно для рота, але і для тіла.