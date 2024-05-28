Молочне та солодке може викликати набряки: як уникнути

Такі набряки називають вуглеводно-інсуліновими. Чим більше в раціоні солодкого та продуктів, що стимулюють великі викиди інсуліну, тим вищий ризик виникнення набряклості. Чим сильніше у вас розвинена інсулінорезистентність, тим більше ви виглядатимете припухлими і пастозними.

І навпаки, що менше в раціоні продуктів високого ГІ, то краще чутливість до інсуліну, то менше затримується рідини.

Механізм такий: вуглеводні набряки пов'язані із збільшенням у крові інсуліну. Він має пряму дію на нирки, що призводить до збільшення реабсорбції (всмоктування) солей натрію в ниркових канальцях. Також високий підйом інсуліну викликає виділення до крові гормону альдостерону. Останній безпосередньо затримує натрій та воду в організмі.

Більшість людей також зустрічаються вуглеводні набряки, викликані молочної продукцією. Це також інсулінова затримка рідини. Той самий альдостерон затримує натрій, отже, буде й надлишок води у організмі.

Лактазна недостатність та непереносимість казеїну також можуть давати пастозність, набряки.

Молочні продукти (усі та будь-яких тварин) при естрогендомінуванні також посилюють набряклість та прояв целюліту.

Дотримуйтесь балансу вуглеводів протягом дня, замістіть більшу частину простих вуглеводів на складні. Уникайте стимуляції інсуліну швидкими вуглеводами у другій половині дня.