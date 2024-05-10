Магнітна буря такої сили вимкне інтернет та радіо на Землі: коли чекати на небезпеку

Оновився прогноз сонячних спалахів та геомагнітних штормів на кінець тижня. Мешканців Землі очікують найпотужніші від початку року магнітні бурі силою у 8 балів (з дев'яти можливих).

Як повідомляє сервіс Meteoagent, 10 травня спостерігається буря силою у 5 балів – це червоний рівень небезпечності. Вже 11 травня очікується потужний геомагнітний шторм К-індексу 8, він триватиме дві доби. Лише 13 травня шторм знизить свою силу до чотирьох балів.

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Магнітні бурі: календар

Магнітні бурі в травні. Джерело: meteoagent.com Магнітні бурі в травні. Джерело: meteoagent.com

Магнітні бурі в травні. Джерело: meteoagent.com Магнітні бурі в травні. Джерело: meteoagent.com

Що таке магнітні бурі?

Вони виникають, коли лінії магнітного поля Сонця напружуються та ламаються, що призводить до потужних вибухів енергії від Сонця. Ця енергія складається із заряджених частинок, таких як протони та електрони, які подорожують у просторі з надзвичайно високою швидкістю.

Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем і атмосферою, що призводить до різноманітних ефектів. Ці наслідки можна спостерігати у вигляді полярних сяйв, відключень радіозв’язку, збоїв у роботі супутників і збоїв у електромережі.

Надпотужна восьмибальна магнітна буря, яка триватиме 11 та 12 травня, може вплинути на роботу радіо, на супутниковий та інтернет-зв'язок. Це відбувається тому, що під час магнітної бурі в атмосфері Землі виникають сильні електричні струми, які можуть порушувати роботу електроніки.

Вплив магнітних бур на різні системи:

Інтернет: Сильні магнітні бурі можуть призвести до збоїв у роботі наземних та підводних кабелів, які використовуються для передачі даних. Це може призвести до уповільнення або переривання доступу до інтернету.

Радіозв'язок: Магнітні бурі можуть впливати на поширення радіохвиль, що може призвести до збоїв у роботі радіо- та телевізійних станцій, а також мобільного зв'язку.

Супутники: Сильні магнітні бурі можуть пошкодити електроніку на супутниках, що може призвести до їх виходу з ладу. Це може мати серйозні наслідки для таких систем, як GPS, супутниковий зв'язок та прогнозування погоди.

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

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