Любовний трикутник: коли третій не зайвий?

Любовні трикутники, як правило, виникають тоді, коли пара перебуває в кризі відносин. І ось у цей період найпростіший, на перший погляд, виявляється спосіб завести коханця чи коханку. Це справді найпростіший і найшвидший спосіб задовольнити потреби, які не задовольняються в парі.

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Потребности могут быть абсолютно разные: недостаток внимания, признания, уважения, понимания, восхищения, любви, поддержки, секса...

И вот появляется третий, который замещает или дополняет. Почему замещает? А потому, что иногда третий нужен чтобы сливать негатив и напряжение не размещённое в браке. Да, даже так! Это может выражаться по разному, в агрессивном сексе, в насилии психологическом или даже физическом.

И как только третий встраивается в треугольник – то волшебным образом брак притерпевает кризис уже качаясь на волнах, а не разбивается о камни. Потребность одного из партнёров удовлетворяется в другом месте и так может длиться очень долго. Третий как временная опора которая поддерживает падающую конструкцию.

Когда пара находится в кризисе, то оба партнёра чувствуют неудовлетворенность в из отношениях. Это нормально! Главное это помнить и понимать.

Но для того, чтобы пройти кризис и не привлекать третьего, нужно большое желание сохранить отношения, говорить друг с другом, слышать друг друга, работать над отношениями. Этот пусть изначально кажется сложнее, но по итогу он не разрушителен ни для одного из пары. Он созидателен. Но он требует ежеминутного выбора каждого из партнёров. Выбора друг друга. Только при этом условии получится пройти кризис без потерь.