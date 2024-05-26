Найкраще добриво для малих ділянок: чим підживлювати кваслю у травні та на початку червня

Як удобрювати квасолю під час зростання для великого врожаю

Квасоля – це невибаглива, але й дуже корисна культура, яка чудово підходить для вирощування на дачі. Завдяки своїй стійкості до шкідників та хвороб, вона може давати багатий урожай навіть початківцям городникам.

Проте, щоб отримати максимум бобів з вашої грядки, квасолі, як і будь-якій іншій культурі, потрібна підтримка. Секретом рясного врожаю квасолі стануть своєчасні та правильні підживлення, пише vsn.ua.

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Чим підживлювати квасолю?

Важливо пам'ятати, що квасоля - це бобова культура, яка сама здатен фіксувати азот з повітря. Тому, на відміну від інших овочів, їй не потрібні азотні добрива на ранніх стадіях росту. Надлишок азоту може призвести до бурхливого росту зеленої маси, але негативно вплинути на цвітіння та плодоношення.

Ось схема підживлення квасолі протягом сезону:

1. Підживлення після формування першого справжнього листка:

Добриво: суперфосфат

суперфосфат Норма внесення: 30-40 г на 1 м²

30-40 г на 1 м² Спосіб внесення: розсипати по ґрунту та полити грядку

розсипати по ґрунту та полити грядку Додатково: підгортання кущових сортів квасолі до змикання рядків листям

2. Підживлення в період бутонізації:

Добриво: калійна сіль

калійна сіль Норма внесення: 10-15 г на 1 м²

10-15 г на 1 м² Спосіб внесення: розсипати по ґрунту та полити грядку

3. Підживлення в період дозрівання бобів:

Добриво: деревна зола

деревна зола Спосіб внесення: розсипати по ґрунту

Додаткові поради для підвищення врожаю:

Обробка бором: для стимуляції цвітіння та плодоношення, особливо корисно в складних погодних умовах. Використовуйте препарати з бором, наприклад, "Хелатин Бор", додаючи до розчину "Прилипач" для кращого засвоєння.

для стимуляції цвітіння та плодоношення, особливо корисно в складних погодних умовах. Використовуйте препарати з бором, наприклад, "Хелатин Бор", додаючи до розчину "Прилипач" для кращого засвоєння. Збір молодих бобів: для отримання ніжних та соковитих бобів, збирайте їх через 2 тижні після початку цвітіння.

Нагадаємо, ми вже писали, коли та як садити квасолю, щоб отримати хороший врожай.

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