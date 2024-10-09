Краще їх уникайте: 5 типів чоловіків, з якими неможливо побудувати здорові стосунки

Психологи визначили типи чоловіків, від яких жінкам краще триматися подалі, оскільки вони не здатні любити по-справжньому.

Команда UAportal спільно з ТСН розповідають про п'ять таких типів чоловіків. Вони розіб’ють серце будь-якій жінці.

Надто нав'язливий. Чоловік, який прагне стати єдиним і незамінним у житті жінки, часто має проблеми з власною самооцінкою. Він може задаровувати її подарунками, настирливо пропонувати допомогу або контролювати кожен її крок. Така поведінка характерна для агресора та маніпулятора, який бажає зробити жінку цілком залежною від себе.

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Брак емпатії. Деякі чоловіки неспроможні відчувати емоції, тому не здатні на співчуття. Від такого партнера не варто очікувати підтримки у складних ситуаціях. Найкраще уникати таких чоловіків, адже вони сприймають жінку як додаток до свого життя, який не повинен створювати незручностей, інакше швидко замінять її на іншу.

Агресор. Чоловік такого типу буде дратуватися, якщо події не розвиваються за його очікуванням або планом. Він може не лише кричати чи проявляти фізичну агресію, але й приховувати свої напади, використовуючи психологічний тиск і знецінюючи жінку. Варто уникати таких людей, щоб зберегти власну безпеку.

Маніпулятор. Чоловік-маніпулятор може грати в незрозумілі ігри або влаштовувати перевірки на вірність. Він зазвичай перекручує ситуацію так, щоб жінка відчувала себе винною чи недостатньо хорошою. Якщо ви постійно змушені виправдовуватися, відчуваєте провину або першою йдете на примирення, варто припинити такі стосунки, оскільки це маніпуляція, а не справжні почуття.

Жертва. Чоловік цього типу завжди буде шукати когось винного у своїх невдачах. То начальник не такий, то погода погана, то батьки не допомогли. Такі люди не вміють брати відповідальність за свої дії, їм легше звинувачувати інших у своїх проблемах. Перед тим, як вступати у стосунки з таким чоловіком, варто добре подумати, адже він може почати звинувачувати вас у всіх своїх труднощах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про усього чотири ознаки, які вказують на те, що стосунки пора закінчувати.

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