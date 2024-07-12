Обличчя СРСР: що насправді було головною візитівкою країни

Так, друзі — сьогодні буде розповідь на тему громадських туалетів у СРСР. Здається, що тема начебто якась малозначна — але насправді дуже важлива й багато що показує, якщо не взагалі все. "А зате СРСР робив ракети!" — час від часу скрикують фанати СРСР у коментарях до постів про радянське життя, а я вам скажу так — дивіться не на ракети, а на громадські туалети — саме вони є показником справжнього рівня життя в країні.

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Сразу скажу — с общественными туалетами в совке всё было не просто плохо, а ОЧЕНЬ плохо. Собственно — это был наиболее яркий показатель истинного отношения к людям в СССР и истинного положения этой страны в мире — за исключением ВПК, СССР мало чем отличался от развивающихся стран Третьего мира, как бы ни пыжился показать обратное.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ об общественных туалетах в СССР.

Туалеты и ежедневное советское унижение.

Начнём с того, что в принципе представляли из себя общественные туалеты в СССР. Во-первых — в городах (даже в крупных, вроде Москвы, Киева или Ленинграда) общественных туалетов было очень мало — чаще всего они располагались в центрах городов и занимали либо отдельное строение, либо отдельное большое помещение на первых этажах исторических зданий. Уже одно это было отличным примером совкового устройства жизни — вместо того, чтобы сделать два десятка туалетов попроще, для людей — строили один помпезный сортир с мраморной отделкой а-ля мавзолей и швейцаром у входа. Очередь из переминающихся с ноги на ногу граждан у дверей подобного заведения была почти такой же длинной, как в зиккурат с тушкой Вождя. И да, туалеты (особенно начиная с 1980-х) были платными — бесплатно вас в них никто бы не пустил.

Что самое смешное — несмотря на всю внешнюю помпезность подобных заведений, и даже несмотря на то, что туалеты были платными, внутри всё было организовано крайне убого — стены кабинок чаще всего не доходили до потолка, а иногда и вовсе не имели передней закрывающейся двери (нулевая приватность), в туалетах практически никогда не было туалетной бумаги (её бы тут же спёрли), вода практически всегда была исключительно холодная (существовала даже особая модель "туалетного рукомойника" с одним черным пластиковым вентилем), а сами унитазы были чаще всего так называемого "азиатского типа" — вроде дырки в полу. В качестве "механизации производства" в последние годы СССР в таких сортирах могли повесить несколько сушилок для рук "Vejelis" с красной кнопкой включения и маленьким зеркальцем на передней панели. Сушилки были крайне маломощными, и высушить с помощью них руки было весьма непросто.

Что оставалось ещё горожанам и гостям города, помимо подобных платных сортиров а-ля мавзолей? Туалеты были в кафе и ресторанах — но во-первых, в СССР этих заведений было немного в принципе, а во-вторых — просто так зайти туда в туалет вас могли и не пустить. К примеру, в современной Беларуси существует закон, что в туалет любого кафе может зайти человек с улицы — а в совке вас могли просто выгнать из заведения с криками "ишь, чего захотел!".

Помимо кафе, оставались ещё различные дворики, подворотни и подъезды, а также заросли кустов — как сказал герой Владимира Кашпура в фильме "Про бизнесмена Фому" (старый совок и сталинист) — "Родина дала право каждому совершенно бесплатно гадить под любым кустом". Лужи мочи были в советских подъездах явлением далеко нередким — и что самое печальное, шли на такие "преступления" часто вовсе не маргиналы и алкаши, а обычные граждане, у которых попросту не оставалось другого выхода.

Собственно — вот такие унижения и должны были терпеть обычные советские граждане. Типичная советская жизнь состояла не из ракет и балетов, а из мелких ежедневных унижений — в очереди, на работе, в транспорте, в поликлинике, в общественном туалете и так далее.

В стране немытых туалетов.

Здесь мы подходим к ещё одному очень интересному моменту, о котором нельзя не написать — помимо того, что общественных туалетов с СССР было мало и туда нужно было покупать входные билеты, как в кинотеатр — само санитарное состояние туалетов мягко говоря оставляло желать лучшего. И это ещё один очень явный пример реального положения дел в СССР — вы отстаиваете в очереди, платите деньги и всё равно получаете что-то низкопробное. Альтернативы нет, конкуренции нет, жаловаться некому — именно так и был в целом устроен совок.

Наброшу немного фактуры — как именно всё это выглядело. В более-менее приличном состоянии содержались платные туалеты в центрах городов — те самые "мавзолеи". Хотя и там практически всегда санитарное состояние оставляло желать лучшего, сантехника была грязной и с рыжей полосой на месте слива воды, а унитазы были чаще всего того самого азиатского типа в виде дырки в полу, на который надо было присаживаться "орлом" — "и вот я сижу на краю унитаза, как горный орёл на вершине Кавказа". Горячей воды не было практически нигде.

В намного худшем состоянии были обычные вокзальные сортиры — особенно те, которые были бесплатными. Они, простите за подробности, были засранными в буквальном смысле слова, вместо унитазов (даже протстейших "орлиных") нередко были обычные дырки в бетонной плите пола, часто даже без перегородок между ними, а в качестве "писсуара" у противоположной стены был просто узкий (шириной и глубиной примерно в 15 см) желоб для стока. Пахло в этих вокзальных сортирах так, что в воздухе можно было вешать топор, а убрать эти Авгиевы конюшни можно было только при помощи мощного пожарного брандспойта для тушения пожаров в высотных зданиях.

Что ещё интересно — практически все казённые туалеты в совковых учреждениях были всегда в плохом состоянии. Вспомните общественные туалеты во всяких советских НИИ — они практически всегда были тоже либо с "орлиными", либо просто с плохими унитазами без стульчаков, если кабинок было четыре — то в одной обязательно постоянно текла вода, в другой не работал слив, в третьей на дверях не было защёлки (её нужно было держать шарфом), а четвертую оккупировала уборщица, превратив её в кладовку для сермяжных тряпок, жестяных ведер и деревянной швабры. Время от времени уборщица самым бесцеремонным образом вторгалась в мужской туалет и со страшным грохотом шурудила в кладовке. Да и чистота таких туалетов (даже в крупных НИИ) оставляла желать лучшего.

В общем и целом, как я уже написал выше — всё это было отличным показателем того, как в целом работала советская система. На словах всё делалось "для людей" — а на деле было вот такое.

Гагарин и туалетная бумага. Вместо эпилога.

В этом посте не могу не упомянуть про факт, который меня в своё время поразил — в СССР отправили человека в космос в 1961 году, а туалетную бумагу стали производить только спустя 7 лет, в 1968 году, да и то на английском оборудовании (своего не было). Почему-то этот факт очень раздражает фанатов СССР, и на простое упоминание об этом они разражаются вот такими комментариями:

Не знаю, как считаете вы — а по-моему, истинные достижения страны демонстрируются не ракетами (которые не имеют отношения к жизни 99,99% населения), а простыми человеческими вещами вроде состояния общественных туалетов и нормального городского транспорта — того, с чем люди сталкиваются каждый день. И по этим показателем СССР был самой настоящей развивающейся страной Третьего мира — как бы не стремился доказать обратное...

Такие дела.