Хто з водіїв має право проїхати перехрестя у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час виконання повороту на перехресті. Це стається, зокрема, через ігнорування рухів регулювальника.

Водій якого автомобіля має право проїхати перехрестя у такому випадку? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено регульоване перехрестя, оскільки встановлено світлофор. Також у задачі присутній регулювальник, який стоїть з обома руками, витягнутими в сторони.

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Згідно з ПДР, руки витягнуті в сторони, опущені, або права рука зігнута перед грудьми – з лівого та правого боків дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам – прямо та праворуч. З боку грудей та спини, як у цьому випадку, – рух усіх транспортних засобів заборонено.

Відповідно, водій червоного автомобіля не має права проїхати перехрестя. Своєю чергою водій жовтого автомобіля повертає у напрямку зеленої стрілки в додатковій секції світлофора.

Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та є обов'язковими до виконання. Одже, водій жовтого автомобіля також не має права проїхати перехрестя.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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