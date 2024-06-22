Хто з трьох водіїв першим проїде це перехрестя: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху.

У якій черговості водії проїдуть дане перехрестя? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено перетин проїжджих частин, який не регулюється ні сигналами світлофора, ні сигналами регулювальника. Тому водії повинні проїхати це перехрестя згідно з ПДР.

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Перед синім автомобілем встановлений знак 2.1 "Дати дорогу". Водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до перехрестя по головній дорозі.

У такому випадку водій синього авто проїде останнім, оскільки він перебуває на другорядній дорозі. Своєю чергою автобус та білий автомобіль їдуть головними дорогами.

На рівнозначних дорогах, водій повинен поступитися транспортним засобам, що наближаються справа. Тому першим проїде перехрестя водій автобуса, а після нього – водій білого авто, і лише тоді – синій автомобіль.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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