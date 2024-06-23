Комфортабельні поїздки автобусом на далекі відстані: маленькі хитрощі від досвідчених мандрівників

Сьогодні українці мандрують світом досить часто. Вимушена міра, але від того не легше. Проводити в автобусах по декілька діб може виявитися жахливим сном. Немає куди діти ноги, короткі зупинки, відсутність туалетів у автобусах – все це може перетворитися у довгий список не підготовленого, і мало обізнаного мандрівника. Іноді обставини змінити важко, а ось підвищити свій комфорт й полегшити подорож легше. Як зробити свою подорож трохи приємнішою розповів турагент Олександра Панамарчук українським ЗМІ.

"До війни я їздила у автобусний тур у 2005 році зі Львова до Праги. Вражень від "комфорту" вистачило надовго. Але зараз з України перельотів немає, потягом не скрізь доберешся, тож обирати не доводиться – або автобус, або ніяк", – наголошує Олександра.

Хотіли б подорожувати автобусом 50-70 років тому?. Джерело: Джерело: Nubia Navarro (nubikini)/Pexels Хотіли б подорожувати автобусом 50-70 років тому?. Джерело: Джерело: Nubia Navarro (nubikini)/Pexels

За останні 10 років рівень комфортабельності підвищився шляхом встановлення туалетів у автобусах, планшетів з розвагами для кожного пасажира, чай та кава може входити у вартість квитка. За словами турагента, це не виправило набряклих ніг та біль у спині.

Проте, Олександра Панамарчук розповіла, як можна зробити свою поїздку комфортабельнішою самостійно, для цього потрібно врахувати декілька моментів:

Одяг має бути максимально зручним. Тугі резинки на штанях та шкарпетках можуть не аби як дошкуляти. Вузькі кофти, або занадто багато одягу на тілі – також погіршать ситуацію.

Взуття має бути максимально комфортним та, по можливості, просторим. Якщо є варіант взяти домашні капці – буде супер.

Подушечка для подорожей, маска для сну, беруші (індивідуально) та широкий шарф, або тепла спортивна кофта стануть у нагоді та зроблять сон спокійнішим.

Зарядні пристрої та павербанк додадуть можливостей працювати та розважатися в телефоні протягом усієї поїздки.

Візьміть одну альтернативу телефонові, щоб трохи перемикнутися під час довготривалої подорожі.

У вас має бути достатньо перекусів на дорогу. Злакові батончики, бутерброди, улюблений напій (вода краща за каву) допоможуть не захитатися на голодний шлунок.

Якщо ваша мандрівка складається з декількох країн на одному рейсі варто мати кредитну карту зі знятими обмеженнями у налаштуваннях і хоча б невеликий запас грошей кожної з країн. Це допоможе уникнути форс мажорів та надасть свободу дій.

Подорожуючи рейсовими автобусами будьте готові до дуже коротких зупинок кожні 4 години. Зупинка може тривати 10 – 15 хвилин і, якщо за цей час всьому автобусові доводиться витратити час на туалет, ще й щось купити поїсти, можуть виникати конфліктні ситуації. Туристичні автобуси зазвичай мають запас для зупинок 30 – 40 хвилин (на одну).

А що так можна було?. Джерело: Джерело: Elviss Railijs Bitāns/Pexels А що так можна було?. Джерело: Джерело: Elviss Railijs Bitāns/Pexels

Декілька лайфхаків від UAPortal:

Якщо поїздка дуже погано відображається на ногах, які не поміщаються між сидіннями надавайте перевагу місцям поруч з проходом, або на другому поверсі біля переднього скла. Деякі автобуси мають місця в середині з пропущеним рядом крісел попереду - це можна подивитися на схемі автобуса при купівлі квитка.

Якщо страждає ваша спина, краще мати дві подушечки, одна під голову, друга під спину.

Для підвищення комфорту свого тіла можна викуповувати два місця і їхати як король.

Обирайте автобуси підвищеного комфорту для далеких мандрівок. Впевніться, що в автобусі є туалет. Звичайно на швидкості у вузькій вбиральні так собі, та все ж краще, ніж без неї. Напої у автоматі також трохи займуть ваш час та можуть заощадити кошти. Кава та чай на заправках може вийти дорожчою.

Намагайтеся планувати заздалегідь, як би це складно зараз не було б. Так у вас буде більше шансів купити більш комфортні місця на потрібний рейс. Квитки можна здати у разі чого, часто повернувши повну вартість.

Якщо ви захитуєтеся, або п’єте часто конкретні ліки, зберіть аптечку завчасно.

Мандруйте комфортно, легко і частіше з приємних причин. Приємної подорожі бажає UAPortal.