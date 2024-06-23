Комфортабельні поїздки автобусом на далекі відстані: маленькі хитрощі від досвідчених мандрівників
Сьогодні українці мандрують світом досить часто. Вимушена міра, але від того не легше. Проводити в автобусах по декілька діб може виявитися жахливим сном. Немає куди діти ноги, короткі зупинки, відсутність туалетів у автобусах – все це може перетворитися у довгий список не підготовленого, і мало обізнаного мандрівника. Іноді обставини змінити важко, а ось підвищити свій комфорт й полегшити подорож легше. Як зробити свою подорож трохи приємнішою розповів турагент Олександра Панамарчук українським ЗМІ.
"До війни я їздила у автобусний тур у 2005 році зі Львова до Праги. Вражень від "комфорту" вистачило надовго. Але зараз з України перельотів немає, потягом не скрізь доберешся, тож обирати не доводиться – або автобус, або ніяк", – наголошує Олександра.
За останні 10 років рівень комфортабельності підвищився шляхом встановлення туалетів у автобусах, планшетів з розвагами для кожного пасажира, чай та кава може входити у вартість квитка. За словами турагента, це не виправило набряклих ніг та біль у спині.
Проте, Олександра Панамарчук розповіла, як можна зробити свою поїздку комфортабельнішою самостійно, для цього потрібно врахувати декілька моментів:
- Одяг має бути максимально зручним. Тугі резинки на штанях та шкарпетках можуть не аби як дошкуляти. Вузькі кофти, або занадто багато одягу на тілі – також погіршать ситуацію.
- Взуття має бути максимально комфортним та, по можливості, просторим. Якщо є варіант взяти домашні капці – буде супер.
- Подушечка для подорожей, маска для сну, беруші (індивідуально) та широкий шарф, або тепла спортивна кофта стануть у нагоді та зроблять сон спокійнішим.
- Зарядні пристрої та павербанк додадуть можливостей працювати та розважатися в телефоні протягом усієї поїздки.
- Візьміть одну альтернативу телефонові, щоб трохи перемикнутися під час довготривалої подорожі.
- У вас має бути достатньо перекусів на дорогу. Злакові батончики, бутерброди, улюблений напій (вода краща за каву) допоможуть не захитатися на голодний шлунок.
- Якщо ваша мандрівка складається з декількох країн на одному рейсі варто мати кредитну карту зі знятими обмеженнями у налаштуваннях і хоча б невеликий запас грошей кожної з країн. Це допоможе уникнути форс мажорів та надасть свободу дій.
- Подорожуючи рейсовими автобусами будьте готові до дуже коротких зупинок кожні 4 години. Зупинка може тривати 10 – 15 хвилин і, якщо за цей час всьому автобусові доводиться витратити час на туалет, ще й щось купити поїсти, можуть виникати конфліктні ситуації. Туристичні автобуси зазвичай мають запас для зупинок 30 – 40 хвилин (на одну).
Декілька лайфхаків від UAPortal:
- Якщо поїздка дуже погано відображається на ногах, які не поміщаються між сидіннями надавайте перевагу місцям поруч з проходом, або на другому поверсі біля переднього скла. Деякі автобуси мають місця в середині з пропущеним рядом крісел попереду - це можна подивитися на схемі автобуса при купівлі квитка.
- Якщо страждає ваша спина, краще мати дві подушечки, одна під голову, друга під спину.
- Для підвищення комфорту свого тіла можна викуповувати два місця і їхати як король.
- Обирайте автобуси підвищеного комфорту для далеких мандрівок. Впевніться, що в автобусі є туалет. Звичайно на швидкості у вузькій вбиральні так собі, та все ж краще, ніж без неї. Напої у автоматі також трохи займуть ваш час та можуть заощадити кошти. Кава та чай на заправках може вийти дорожчою.
- Намагайтеся планувати заздалегідь, як би це складно зараз не було б. Так у вас буде більше шансів купити більш комфортні місця на потрібний рейс. Квитки можна здати у разі чого, часто повернувши повну вартість.
- Якщо ви захитуєтеся, або п’єте часто конкретні ліки, зберіть аптечку завчасно.
Мандруйте комфортно, легко і частіше з приємних причин. Приємної подорожі бажає UAPortal.