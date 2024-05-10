Коли та як садити помідори у травні: поради досвідчених садівників
Сезон вирощування помідорів на розсаду вже добігає кінця, а значить, настав час пересаджувати їх на постійне місце у відкритий ґрунт. Коли і як правильно садити розсаду, щоб вона добре прижилася та дала багатий урожай, читайте далі.
Дотримуючись цих простих правил з сайту porady.24tv.ua, ви зможете виростити здорові та міцні помідори, які порадують вас багатим урожаєм.
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Коли садити помідори:
- Температура повітря: Не нижче +15°C.
- Прогрівання ґрунту: На глибині 10 см до +10°C.
- Рекомендований період: Травень – початок червня.
Важливо:
- Не садіть розсаду занадто рано, коли ґрунт ще не прогрівся. Це може призвести до загнивання коренів.
- Уникайте висаджування розсади в холодну та дощову погоду.
Як садити помідори:
- Підготуйте ґрунт: Перекопайте грядку, видаліть бур'яни та внесіть добрива (золу, подрібнену яєчну шкаралупу, лушпиння цибулі, суперфосфат).
- Підготуйте розсаду: За годину до посадки рясно полийте розсаду.
- Викопайте лунки: Розмір лунок має відповідати розміру кореневої системи розсади.
- Заповніть лунки добривом: Додайте до лунок золу, подрібнену яєчну шкаралупу, лушпиння цибулі або суперфосфат (1 чайну ложку) та полийте їх.
- Посадіть розсаду: Обережно переверніть горщик з розсадою, щоб не пошкодити коріння. Помістіть рослину в лунку, розправте коріння і присипте їх пухкою землею. Ущільніть ґрунт біля основи стебла.
- Полийте розсаду: Не заливайте рослини, але й не допускайте пересихання ґрунту.
- Дотримуйтесь відстані між рослинами:
- Низькорослі помідори: 30-40 см між рослинами, 60 см між рядами.
- Високорослі помідори: 50 см між рослинами, 70 см між рядами.
- Рекомендується: Висаджувати розсаду в шаховому порядку, щоб рослини мали більше місця для формування кущів.
Додаткові поради:
- Після посадки замульчуйте ґрунт навколо рослин соломою, сіном або скошеною травою. Це допоможе зберегти вологу та запобігти росту бур'янів.
- Регулярно поливайте помідори, особливо в спекотну та суху погоду.
- Підгодовуйте рослини комплексними мінеральними добривами протягом вегетаційного періоду.
- Захищайте помідори від фітофторозу та інших захворювань.
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