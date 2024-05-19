Кам'яний стиль: новий тренд для манікюру, що стає мегапопулярним (фото)

Літо вже на порозі, а це значить, що час оновлювати не лише гардероб, але й манікюр. Цього сезону у тренді приглушені холодні тони, які отримали назву "кам'яні нігті".

"Кам'яні нігті" - це манікюр у насичених сірих відтінках з тонким темно-блакитним підтоном та глянцевим покриттям. Цей тренд став популярним завдяки мегазірці TikTok Алікс Ерл, яка поділилась своїм новим "кам'яним" манікюром у відео.

Як вибрати правильний сірий?

Ідеального сірого кольору не існує, адже все залежить від вашого відтінку шкіри. Для холодної шкіри: підійдуть лаки з природним прохолодним відтінком. Для теплої шкіри: краще обирати лаки з трохи теплішим підтоном.

Також вас зацікавить: Який манікюр підходить жінкам після 60: на шо варто звернути увагу

Як зробити "кам'яні нігті"?

Підготуйте нігті: догляньте за нігтями, відполіруйте їх, надайте їм бажану форму (мигдаль або труна - найкращі варіанти для цього тренду).

Нанесіть базове покриття.

Виберіть лак: оберіть нейтральний сірий лак, який вам подобається.

Нанесіть 2-3 тонких шари лаку, даючи кожному шару повністю висохнути.

Закріпіть результат: нанесіть глянцеве або матове (на ваш вибір) покриття.

Зволожте кутикулу.

Манікюр на короткі та довгі нігті. Джерело: instagram.com/themaniclub Манікюр на короткі та довгі нігті. Джерело: instagram.com/themaniclub

Манікюр на короткі та довгі нігті. Джерело: instagram.com/nailsbyalsn Манікюр на короткі та довгі нігті. Джерело: instagram.com/nailsbyalsn

Манікюр на короткі та довгі нігті. Джерело: instagram.com/claudia_hrnandez Манікюр на короткі та довгі нігті. Джерело: instagram.com/claudia_hrnandez

Манікюр на короткі та довгі нігті. Джерело: instagram.com/claudia_hrnandez Манікюр на короткі та довгі нігті. Джерело: instagram.com/claudia_hrnandez

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!