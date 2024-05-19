Кам'яний стиль: новий тренд для манікюру, що стає мегапопулярним (фото)
Літо вже на порозі, а це значить, що час оновлювати не лише гардероб, але й манікюр. Цього сезону у тренді приглушені холодні тони, які отримали назву "кам'яні нігті".
"Кам'яні нігті" - це манікюр у насичених сірих відтінках з тонким темно-блакитним підтоном та глянцевим покриттям. Цей тренд став популярним завдяки мегазірці TikTok Алікс Ерл, яка поділилась своїм новим "кам'яним" манікюром у відео.
Як вибрати правильний сірий?
Ідеального сірого кольору не існує, адже все залежить від вашого відтінку шкіри. Для холодної шкіри: підійдуть лаки з природним прохолодним відтінком. Для теплої шкіри: краще обирати лаки з трохи теплішим підтоном.
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Як зробити "кам'яні нігті"?
- Підготуйте нігті: догляньте за нігтями, відполіруйте їх, надайте їм бажану форму (мигдаль або труна - найкращі варіанти для цього тренду).
- Нанесіть базове покриття.
- Виберіть лак: оберіть нейтральний сірий лак, який вам подобається.
- Нанесіть 2-3 тонких шари лаку, даючи кожному шару повністю висохнути.
- Закріпіть результат: нанесіть глянцеве або матове (на ваш вибір) покриття.
- Зволожте кутикулу.
Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".
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