Які прилади категорично не можна підключати до генератора

Відключення світла стали сумною реальністю для багатьох українців. В таких умовах генератор стає справжнім рятівником, адже він може забезпечити живленням найнеобхідніші прилади. Проте, важливо знати, які пристрої категорично не можна підключати до генератора, щоб уникнути їх пошкодження, а також пожежі чи поломки самого генератора. Про це пише Уніан.

Список пристроїв, які не можна підключати до генератора:

Телевізори, комп'ютери та інша чутлива техніка: Ці прилади мають тендітну електроніку, яка не витримує стрибків напруги, що часто трапляються в генераторах. Навіть незначні перепади можуть призвести до виходу з ладу.

Ці прилади мають тендітну електроніку, яка не витримує стрибків напруги, що часто трапляються в генераторах. Навіть незначні перепади можуть призвести до виходу з ладу. Холодильники: Ці пристрої також потребують стабільного струму. Підключення до генератора без стабілізатора може призвести до поломки компресора та інших компонентів.

Ці пристрої також потребують стабільного струму. Підключення до генератора без стабілізатора може призвести до поломки компресора та інших компонентів. Промислові обігрівачі та електричні плити: Ці прилади споживають багато енергії, що може перевантажити генератор і вивести його з ладу.

Ці прилади споживають багато енергії, що може перевантажити генератор і вивести його з ладу. Пристрої з електродвигунами (бензопили, електропили, дрилі): Під час їх роботи виникають різкі стрибки напруги, які шкодять як генератору, так і самому пристрою.

Під час їх роботи виникають різкі стрибки напруги, які шкодять як генератору, так і самому пристрою. Прилади без захисту від перевантаження: Такі прилади не мають датчиків, які б відключали їх при перевищенні допустимої потужності. Це може призвести до перегріву та поломки.

Такі прилади не мають датчиків, які б відключали їх при перевищенні допустимої потужності. Це може призвести до перегріву та поломки. Прилади з датчиками та мікросхемами: До цієї категорії належать котли, кондиціонери, пральні машини, газові плити з електронікою та подібні пристрої.

До цієї категорії належать котли, кондиціонери, пральні машини, газові плити з електронікою та подібні пристрої. Стабілізатори напруги: Їх не можна підключати після генератора, адже це може призвести до його пошкодження. Якщо вам потрібен стабілізатор, використовуйте його перед генератором.

Що можна підключити до генератора:

Холодильник (до 250 Вт): Використовуйте стабілізатор для кращої роботи.

Використовуйте стабілізатор для кращої роботи. Освітлення: Лампи, світильники тощо.

Лампи, світильники тощо. Комп'ютер та ноутбук (до 600 Вт): Для кращої безпеки використовуйте джерело безперебійного живлення (ДБЖ).

Для кращої безпеки використовуйте джерело безперебійного живлення (ДБЖ). Телевізор (до 200 Вт):

Мікрохвильова піч (до 1000 Вт):

Зарядні пристрої для телефонів, планшетів тощо.

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Важливо:

Перед підключенням будь-якого пристрою до генератора, уважно прочитайте його інструкцію. Там буде зазначена допустима потужність.

Не перевантажуйте генератор. Загальна потужність підключених пристроїв не повинна перевищувати номінальну потужність генератора.

Використовуйте лише якісні кабелі та розетки, призначені для роботи з генератором.

Не залишайте генератор без нагляду під час роботи.

Дотримуйтеся правил пожежної безпеки.

Пам'ятайте, що генератор – це не панацея. Використовуйте його лише у випадку дійсної необхідності, дотримуючись правил безпеки.

Інші корисні поради:

Якщо вам потрібен генератор для тривалого використання, рекомендується придбати інверторний генератор. Він має більш стабільну напругу та кращий захист від перевантажень.

Перед купівлею генератора проконсультуйтеся з фахівцем, який допоможе вам підібрати модель, що відповідає вашим потребам.

Зберігайте генератор у сухому, провітрюваному місці, далеко від джерел вогню.

Регулярно проводьте технічне обслуговування генератора згідно з інструкцією.

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