Які горіхи варто їсти чоловікам, а які – жінкам для здоров’я

Горіхи - це не лише смачний та поживний перекус, але й справжня скарбничка корисних речовин, які необхідні для нашого організму. Однак, різні види горіхів мають свої унікальні властивості, тому важливо знати, які з них більше підходять саме вам. Про це пише Радіотрек.

Горіхи для жіночої краси та здоров'я:

Кедрові горіхи та мигдаль: багаті на вітамін Е, який є потужним антиоксидантом та дбає про красу та молодість шкіри.

багаті на вітамін Е, який є потужним антиоксидантом та дбає про красу та молодість шкіри. Бразильський горіх: містить селен, що захищає від раку молочної залози та інших захворювань.

містить селен, що захищає від раку молочної залози та інших захворювань. Кешью: чудовий джерело фолієвої кислоти, яка необхідна для здоров'я репродуктивної системи, особливо важлива для вагітних.

чудовий джерело фолієвої кислоти, яка необхідна для здоров'я репродуктивної системи, особливо важлива для вагітних. Фундук: багатий на магній, що позитивно впливає на нервову систему, покращує сон та допомагає боротися зі стресом.

багатий на магній, що позитивно впливає на нервову систему, покращує сон та допомагає боротися зі стресом. Волоські горіхи: містять біотин, який зміцнює волосся та нігті, покращує стан шкіри.

Горіхи для чоловічого здоров'я та сили:

Фісташки: багаті на аргінін, який покращує кровообіг та потенцію.

багаті на аргінін, який покращує кровообіг та потенцію. Арахіс: містить цинк, який необхідний для нормального функціонування статевої системи.

містить цинк, який необхідний для нормального функціонування статевої системи. Кешью: джерело фолієвої кислоти, яка важлива для сперматогенезу.

джерело фолієвої кислоти, яка важлива для сперматогенезу. Волоські горіхи: багаті на поліненасичені жирні кислоти, які сприяють зниженню рівня холестерину та покращують роботу серцево-судинної системи.

багаті на поліненасичені жирні кислоти, які сприяють зниженню рівня холестерину та покращують роботу серцево-судинної системи. Фундук: містить вітамін B6, який необхідний для вироблення тестостерону.

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Важливо:

Не рекомендується вживати більше 50 г горіхів на день, адже вони досить калорійні.

Горіхи краще їсти сирими, адже при обсмажуванні вони втрачають деякі корисні властивості.

Вибирайте горіхи без добавок солі, цукру та інших штучних інгредієнтів.

Вживання горіхів - це простий та доступний спосіб покращити своє здоров'я та самопочуття. Додайте жменю горішків у свій раціон, і ваш організм буде вам вдячний!

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