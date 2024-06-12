Які кімнатні рослини можна виростити в кашпо: садівники відповіли

Любителі кімнатних рослин завжди шукають нові способи зробити свої зелені куточки ще більш затишними та стильними. Один із чудових способів досягти цього - використовувати підвісні кашпо. Про це пише BHG.

Завдяки їм ви зможете:

Звільнити місце на полицях і підвіконнях: Підвісні кашпо дозволяють розмістити рослини в будь-якому куточку кімнати, не займаючи при цьому цінного простору.

Підвісні кашпо дозволяють розмістити рослини в будь-якому куточку кімнати, не займаючи при цьому цінного простору. Створити вертикальний зелений сад: Використовуючи кашпо різної довжини та форми, ви можете створити справжню зелену стіну або каскад з рослин, що додасть вашому інтер'єру унікальності.

Використовуючи кашпо різної довжини та форми, ви можете створити справжню зелену стіну або каскад з рослин, що додасть вашому інтер'єру унікальності. Підкреслити красу ампельних рослин: Довгі, спадаючі стебла ампельних рослин, таких як папороті, плющі або сукуленти, виглядають особливо ефектно саме в підвісних кашпо.

Але які ж кімнатні рослини найкраще підходять для вирощування в підвісних кашпо? Ось декілька чудових ідей:

Англійський плющ (Hedera helix)

Ця невибаглива рослина з пишним блискучим листям чудово почувається як у тіні, так і на яскравому світлі.

Довгі стебла плюща ідеально підходять для підвісних кашпо, адже вони можуть красиво звиватися, створюючи справжню зелену завісу.

Очиток Моргана (Sedum morganianum)

Цей чарівний сукулент з пухкими листочками, що нагадують хвостики осла, стане справжньою окрасою вашого інтер'єру.

Очиток Моргана невибагливий у догляді та стійкий до посухи, тому він чудово підходить для початківців-квітникарів.

Павукова рослина (Chlorophytum comosum)

Ця популярна кімнатна рослина славиться своєю невибагливістю та стійкістю до різних умов.

Довгі, витончені листки павукової рослини, що звисають з кашпо, створюють ефект зеленого фонтану, який оживить будь-який інтер'єр.

Потос (Epipremnum aureum)

Ця універсальна рослина з витривалими стеблами та строкатим листям стане чудовим доповненням до будь-якого стилю інтер'єру.

Потос легко розмножується живцями, тому ви можете створити цілу колекцію підвісних кашпо з різними сортами цієї рослини.

Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком

Дівоча папороть (Adiantum)

Ця ніжна папороть з мереживним листям та витонченими стеблами додасть вашому дому трохи романтики та чарівності.

Дівоча папороть любить вологу, тому важливо регулярно її обприскувати або використовувати зволожувач повітря.

Це лише декілька ідей з безлічі можливих варіантів. Не бійтеся експериментувати, адже світ кімнатних рослин пропонує безліч чудових можливостей для створення унікальних та стильних зелених композицій у вашому домі.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!