Які кімнатні рослини ідеальні для кухні: топ-3 вдалих варіанти

Кухня – це не просто місце для приготування їжі, це серце дому, де збирається вся родина. Тому крім функціональності, важливо подбати й про затишну атмосферу. А що може створити атмосферу затишку краще, ніж квіти та свіжі трави? Про це пише Houseplant.

Орхідеї – екзотика у вашому домі

Ці витончені красуні з ніжним ароматом стануть справжньою окрасою вашої кухні. Різноманіття сортів та ароматів дозволить підібрати орхідею на будь-який смак. Зверніть увагу на Cymbidium Golden Elf з лимонним ароматом. Ці орхідеї невибагливі у догляді, їм не потрібен щоденний полив. Достатньо раз на тиждень наповнити раковину холодною водою та на 30 хвилин помістити туди вазон з орхідеєю.

Жасмин – аромат чистоти та кохання

Ніжний, солодкий аромат жасмину наповнить вашу кухню нотками елегантності та розкоші. Ця квітка здавна символізує материнство, чистоту, відданість та кохання. Для вирощування на кухні підходять такі сорти, як арабський жасмин, який цвіте більшу частину року. Жасмин любить сонячне місце та вологий ґрунт. Його рекомендується розміщувати біля вікна, регулярно поливати та підгодовувати універсальним добривом для кімнатних рослин у весняно-літній період.

Запашні трави – краса, користь та смак

Деякі рослини можуть поєднати у собі естетичну красу, приємний аромат та корисні властивості. Їх вирощування на підвіконні не лише прикрасить вашу кухню, але й забезпечить вас свіжими травами для кулінарних шедеврів.

Базилік: Ця ароматна трава легко вирощується, чудово підходить для салатів, піци, пасти та приготування домашнього песто. Для кухні рекомендується сорт "Червоний рубін", який має більш насичений смак та незвичайне пурпурно-фіолетове листя.

Ця ароматна трава легко вирощується, чудово підходить для салатів, піци, пасти та приготування домашнього песто. Для кухні рекомендується сорт "Червоний рубін", який має більш насичений смак та незвичайне пурпурно-фіолетове листя. М'ята: Свіжий, м'ятний аромат стане чудовим доповненням до баранини, страв східної кухні, лимонаду та мохіто. М'ята також чудово поєднується з десертами, надаючи їм цікавої нотки.

Свіжий, м'ятний аромат стане чудовим доповненням до баранини, страв східної кухні, лимонаду та мохіто. М'ята також чудово поєднується з десертами, надаючи їм цікавої нотки. Розмарин: Ця невибаглива трава з приємним ароматом має широке застосування у кулінарії. Її можна використовувати для приготування птиці, м'яса, риби та овочів.

Ця невибаглива трава з приємним ароматом має широке застосування у кулінарії. Її можна використовувати для приготування птиці, м'яса, риби та овочів. Чебрець: Дуже ароматна трава, яка не потребує ретельного догляду. Вона любить добре дренований ґрунт, тому не перезволожуйте її. Чебрець зелений цілий рік, що робить його чудовим доповненням до страв у будь-який сезон.

Інші трави, які чудово підходять для кухні: лемонграс, лаванда, коріандр, петрушка.

Додавши до вашої кухні ці чудові рослини, ви не лише створите затишну та ароматну атмосферу, але й завжди будете мати під рукою свіжі трави для приготування смачних та корисних страв.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!