Які два прилади з'їдають чверть електрики у домі та накручують лічильник

Які побутові прилади витрачають більше електроенергії

Внаслідок масованих ракетних ударів по енергосистемі України, економія електроенергії стала не просто свідомою звичкою, а й необхідністю.

На сайті OBOZREVATEL поділились порадами, як зменшити споживання електроенергії вдома та заощадити на рахунках. Навіть невеликі зміни у ваших звичках можуть призвести до значної економії електроенергії. Економія електроенергії – це не лише економія коштів, але й турбота про навколишнє середовище.

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Найбільш енергоємні прилади:

Телевізори та комп'ютери: разом вони споживають близько 28% всієї електроенергії в будинку.

разом вони споживають близько 28% всієї електроенергії в будинку. Холодильник: його споживання становить близько 15% загального обсягу.

його споживання становить близько 15% загального обсягу. Пральна машина: при використанні двічі на тиждень по годині, вона споживає 8-12% електроенергії.

Як заощадити:

Вимикайте прилади, коли вони не використовуються. Це найпростіший і найефективніший спосіб зменшити споживання.

Це найпростіший і найефективніший спосіб зменшити споживання. Замінюйте лампочки на енергозберігаючі. LED-лампочки споживають в 7-10 разів менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання.

LED-лампочки споживають в 7-10 разів менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання. Від'єднуйте зарядні пристрої від мережі, коли вони не використовуються. Навіть у вимкненому стані вони можуть споживати "холостий хід".

Навіть у вимкненому стані вони можуть споживати "холостий хід". Використовуйте режими економії енергії. Багато приладів мають режими економії енергії, які дозволяють зменшити їх споживання.

Багато приладів мають режими економії енергії, які дозволяють зменшити їх споживання. Сушіть одяг на мотузці замість сушарки. Електрична сушарка для одягу – один з найенергоємніших приладів у будинку.

Електрична сушарка для одягу – один з найенергоємніших приладів у будинку. Приймайте душ замість ванни. Ванна споживає значно більше води та електроенергії, ніж душ.

Ванна споживає значно більше води та електроенергії, ніж душ. Готуйте їжу на газовій плиті, а не на електроплиті. Газова плита зазвичай економніша, ніж електроплита.

Газова плита зазвичай економніша, ніж електроплита. Встановіть термостат з програмованим режимом. Це дозволить вам регулювати температуру в будинку в залежності від часу доби та дня тижня.

Це дозволить вам регулювати температуру в будинку в залежності від часу доби та дня тижня. Утепліть свій будинок. Це допоможе вам зберегти тепло взимку і прохолоду влітку, що призведе до зменшення споживання енергії.

Нагадаємо, ми вже писали, як заощадити електроенергію: відповідь експерта.

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