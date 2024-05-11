Як обрати ідеальну туш: візажисти підказали, на що звернути увагу

Туш для вій – це незамінний косметичний засіб, який може значно змінити ваш погляд, зробивши його більш виразним та привабливим. Проте, вибір туші, яка буде ідеально підходити саме вам, може бути непростим завданням, адже на ринку представлено безліч різних варіантів від різних брендів за різними цінами.

Не завжди висока ціна гарантує кращий результат. Насправді, багато формул туші схожі, а значну роль у нанесенні та ефекті відіграє саме щіточка. Про це пише Обозреватель.

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Як економити на туші, не втрачаючи в якості:

Використовуйте щіточку від старої туші. Якщо ваша улюблена туш закінчилася, а ви не хочете витрачати гроші на нову, просто візьміть щіточку з старої туші та нанесіть нею будь-яку, навіть найдешевшу туш. Ви будете приємно здивовані результатом!

Якщо ваша улюблена туш закінчилася, а ви не хочете витрачати гроші на нову, просто візьміть щіточку з старої туші та нанесіть нею будь-яку, навіть найдешевшу туш. Ви будете приємно здивовані результатом! Купуйте одноразові щіточки. Це чудовий варіант для експериментів з різними видами туші або для використання з дешевою тушшю. Одноразові щіточки можна придбати в більшості косметичних магазинів.

Це чудовий варіант для експериментів з різними видами туші або для використання з дешевою тушшю. Одноразові щіточки можна придбати в більшості косметичних магазинів. Дезінфекція щіточки. Якщо ви плануєте використовувати стару щіточку, не забудьте її продезінфікувати перед нанесенням туші. Для цього вимийте щіточку теплою водою з милом, щоб видалити залишки туші та олії, просушіть її, а потім замочіть на 10 хвилин у спирті. Це допоможе знищити більшість бактерій.

Нагадаємо, ми вже писали, як наносити туш, щоб вії не злипались.

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