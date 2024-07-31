Як у СРСР заряджали банки з водою біля телевізора і до чого це спричинило

Так, друзі — сьогодні буде цікава розповідь про те, як люди в СРСР заряджали банки з водою біля телевізора. Думаю, багато хто з вас про це чув, а старші — навіть бачили, а то й самі заряджали воду біля телеекрана. Робилося це "для здоров'я", а також щоб "бути як усі" і не упустити "безкоштовної халяви" - що загалом добре вкладалося в парадигму радянського життя.

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Вообще феномен "зарядки воды у советского телевизора" очень интересен, он вскрывает сразу несколько косяков советской системы. Во-первых — это, конечно, развенчание мифа о "лучшем в мире советском образовании". Народ, запустивший так сказать человека и двух собак в космос — в массе своей верил, что через телеэкран в воду передаётся какая-то там "энергия", в этой воде остаётся и к тому же способна вылечить какие-то там болячки. Во-вторых — "зарядка воды" показывает в целом плачевное состояние советской медицины — народ был вынужден прибегать к всяким шарлатанским способам лечения, так как часто видел в них последнюю надежду — официальная медицина лечить либо не могла, либо не хотела, либо и то и другое вместе.

Ну и в третьих — феномен "телевизионных банок" во всей красе демонстрирует внушаемость советского человека и его безоговорочную веру в телевизор. Раз показывают по телевизору — значит это правда — такая мысль внушалась советским людям на протяжении нескольких поколений. И это на самом деле достаточно жуткие вещи — показывающие, насколько внушаемым был советский человек и как им было легко манипулировать. Если бы в один из вечеров из советского телевизора раздался бы приказ выйти в окно или сесть на бутылку — то многие советские граждане старательно бы этот приказ исполнили...

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в СССР заряжали банки с водой и к чему это привело.

Кто заряжал воду в СССР?

Многие молодые люди, кто немножко застал поздний СССР, а также те, кто уже родился после — запомнили двух "телевизионных гипнотизёров" — Чумака и Кашпировского. Некоторые ошибочно считают, что воду заряжал Кашпировский — но на самом деле тот только проводил телесеансы (и позже ездил с ними по стране), а воду заряжал Чумак.

У "телевизионного целителя" Аллана Чумака была интересная жизненная история. В молодости он работал советским журналистом и однажды хотел сделать разоблачительный материал о разных там "народных целителях" и прочих подобных товарищах. Как позже рассказывал Чумак — во время подготовки этого материала он "убедился, насколько это всё порядочные и хорошие люди", а также после намёка одной из целительниц обнаружил "сверхспособности" и в себе. Несколько лет Аллан Чумак работал с пациентами на дому исцеляя их "целебными пассами" (водя руками над пациентом), а в конце восьмидесятых годов впервые попал на телевидение. Кстати, по словам Чумака — денег со своих клиентов он не брал, хотя "их ему несли пачками" (цитата).

В 1989 году состоялся первый телесеанс Аллана Чумака. Действо было обставлено минималистично, и в то же время весьма впечатляюще — Чумак просто сидел перед экраном, его снимали крупным планом за столом, в начале сеанса он ничего не рассказал о себе, а просто заявил, что сейчас мол будет сеанс "телевизионного лечения", а после начинал делать пассы руками в воздухе.

Позже Аллан Чумак разъезжал по всему бывшему СССР с гастролями и устраивал там всевозможные сеансы исцеления, а также "заряжал" всё что можно — кремы, мази, воду, а также и другую фирменную продукцию, вроде собственных "заряженных" фото для прикладывания к больным местам.

Как именно заряжали воду?

Тут надо сказать, что Аллан Чумак обладал достаточно привлекательной "телевизионной" внешностью, чем-то напоминал повзрослевшего Шурика из "Кавказкой пленницы" а также обладал весьма убедительным голосом — в общем, умел расположить к себе, что вкупе с установкой "в телевизоре врать не будут" заставляло множество советских людей ему верить.

Во время одного из сеансов (кажется, это был не первый, а второй или третий сеанс) Аллан Чумак сказал, что все желающие могут поставить перед телевизором банки с водой, которая в конце сеанса окажется "заряженной". Мол, с помощью этой воды можно будет исцелять всякие недуги, мазаться ею, пить её для здоровья и так далее. В доме у каждого советского человека было изобилие всевозможных банок — и люди принялись набирать в них воду и ставить эти банки перед телеэкранами.

В начале сеанса Аллан Чумак говорил несколько слов и давал небольшую установку, вроде этой:

Добрый вечер! Я рад нашей встрече. Сядьте поудобнее. Сегодняшний сеанс, как и остальные, могут принимать все люди, без различия возраста, без различия заболеваний, но акцент в этой нашей встрече будет сделан на заболевания желудочно-кишечного тракта — это печень, поджелудочная железа, кишечник, сам желудок. То есть все органы, а также процессы и функции, связанные с пищеварением.

В сегодняшнем сеансе будет дана энергия для начала восстановительных процессов, гармонизации всех процессов в организме. Без этого вообще восстановить функции какого-то отдельного органа или тракта невозможно. Будут сняты болевые ощущения. И, конечно, вы не забыли поставить воду, кремы — все, что вам необходимо в повседневной вашей жизни, будет заряжено, и вы будете этим пользоваться.

После такой установки Аллан Чумак умолкал, и начинал делать пассы руками перед камерой — микрофон при этом оставался включённым и транслировал в эфир его дыхание и причмокивания губами — что вместе с шумом из студии (чувствительность микрофона в этим моменты повышали) создавало некоторое гипнотическое впечатление. Помахав руками минут 5-7, Чумак говорил "всё, сеанс окончен, до новых встреч" — после чего вода считалась "заряженной". Что делать с водой потом — не рассказывалось, тут всё отдавалось так сказать на волю фантазии телезрителей.

Заряженные телевизором. Послесловие.

Самое забавное в этом всём то, что те самые "лучше всех в мире образованные" советские люди в по сути автоматическом режиме совершали действия, приказ на которые поступил из телевизора — причём совершали совершенно не задумываясь. Никто из фанатов Чумака не пытался вникнуть в вопрос, какой физический или химический процесс подразумевает под собой "зарядка воды", как именно та самая "зарядка" должна произойти через кинескоп обычного телевизора, откуда "зарядная энергия" узнает, что надо зарядить именно банку с водой, а не стол под ней — никто над этими вопросами не задумывался — люди реально верили, что вода станет "заряженной", и всё.

И это явление показывает очень печальные вещи в советских людях — то самое хвалёное "лучшее в мире советское образование" было обычной фикцией — учило только чисто утилитарным навыкам, но не учило независимо мыслить. И как только плохо образованный советский человек столкнулся с чем-то, что выходило за пределы его навыков и умений, а также за базовый курс лженаучного Марксизма-Ленинизма — он тут же терялся и начал заряжать банки с водой — так как не умел самостоятельно думать и привык безоговорочно верить телевизору.

Кстати, те же самые "лучше всех в мире образованные" советские люди точно так же безоговорочно верят в телевизионные ужасы про Украину, США и Гейропу, не включая самостоятельное мышление...

Такие дела.

А вы заряжали воду в СССР? Видели, как это делают?