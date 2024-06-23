Як покращити свій емоційний інтелект

Будьте чесні із собою.

Будь-які емоції мають бути усвідомленими. Негативні емоції – тим паче. Ви можете брехати будь-кому, але не собі.

Підвищуйте свій словниковий запас!

Чи багато слів ви використовуєте для позначення почуттів? Спробуйте швидко перерахувати десяток будь-яких емоцій. Якщо ви застрягли після "напружно", "офігеваю" і "суперово", настав час зайнятися розширенням словникового запасу, а особливо потрібно вивчити шкалу почуттів. Інакше, як можна навчитися відрізняти одні почуття від інших, якщо для них навіть немає назв? Які взагалі бувають емоції, можна дізнатися від оточуючих. Більше того: зовсім непогано бути в курсі відчуттів тих людей, з якими ви спілкуєтеся.

Ви впевнені, що вам повністю відомі їхні емоції? А якщо поцікавитись?

Або якщо поділитися своїми відчуттями і попросити реакції у відповідь? Навколишні – взагалі невичерпне джерело різноманітності емоційного реагування.

Погляньте за оточуючими: якими способами вони реагують на вимоги, на претензії, на приємні новини, на агресію, на компліменти. Знайдіть (спочатку подумки) нові методи реакцію типові ситуації. Які почуття можуть висловлювати?

Як у вас іде з локусом контролю?

Вважається, що внутрішній локус контролю (є відчуття, що багато в житті залежить від вас, а не від обставин) сильно сприяє розвитку емоційного інтелекту.

Локус контролю — поняття у психології, характеризує властивість особистості приписувати свої успіхи чи невдачі лише внутрішнім чи зовнішнім чинникам.

Це дуже важливо брати відповідальність за те, що залежить від вас.