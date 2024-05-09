Як зварити макарони, щоб вони не злипались: названо головні правила

Можливо, ви навіть не здогадуєтесь, що помилки, які ви постійно повторюєте, можуть призводити до злипання макаронів. І часто справа полягає не в сорті макаронного виробу.

Команда UAportal підготувала декілька ключових порад, які допоможуть вам досягти ідеальної консистенції макаронів і уникнути їх прилипання до стінок каструлі.

Ідеальні пропорції макаронів, води та солі

Для приготування макаронів потрібно використовувати наступні пропорції: на кожні 100 грамів продукту необхідно взяти один літр води та додати 10 грамів солі. Сіль слід додавати до води ще до того, як ви почнете варити макарони.

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Використовуйте велику каструлю

Маленька каструля не підійде для варіння макаронів. Краще вибрати посуд з запасом об’єму, щоб макаронам було де "плавати" і вони не склеїлись.

Готуйте на сильному вогні

Виставляйте вогонь на максимум. Ви можете заздалегідь посолити воду, а потім накрити каструлю кришкою, щоб прискорити закипання.

Кидайте макарони тільки у киплячу воду

Засипайте макарони в каструлю лише після того, як вода закипить. Якщо вода не досить гаряча, макарони можуть склеїтися.

Подавайте страву відразу

Подавайте макарони відразу після приготування, поки вони ще гарячі, щоб уникнути склеювання на тарілці. Також не рекомендується обполіскувати їх холодною водою, оскільки різка зміна температури може спричинити злипання.

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