Як 'стерти' пори з обличчя та створити ідеальний тон: лайфхаки від візажистів

У макіяжі немає жорстких правил - головне, щоб він підкреслював вашу красу і дарував впевненість. Проте, з віком шкіра потребує особливого догляду та підбору косметики. Засоби, які чудово підходили вам у 30 років, можуть втратити свою ефективність після 40. Про це пише The Sun.

Ось кілька порад, які допоможуть вам створити бездоганний макіяж для віку 40+:

Зволоження - основа краси:

Перед нанесенням макіяжу завжди зволожуйте шкіру обличчя. Це допоможе їй виглядати більш свіжою, сяючою та рівною. Використовуйте зволожуючий крем, який відповідає вашому типу шкіри. Не забудьте про зволоження шиї та декольте.

Ідеальний тон:

Щільна тональна основа може підкреслити зморшки та створити ефект маски. Віддавайте перевагу легким тонуючим флюїдам або BB-кремам. Вибирайте засіб на один-два тони світліший за ваш природний колір шкіри, щоб візуально зменшити вік. Наносьте тональний засіб спонжем або пензлем, легкими рухами, щоб не забити пори.

Маскирування пористості:

Для зменшення видимості пор використовуйте розсипчасту пудру. Можете спробувати метод Госса - нанесіть трохи пудри на обличчя перед праймером. Використовуйте пудру з легким матуючим ефектом, щоб не сушити шкіру. Зайвий блиск протягом дня можна промокнути спеціальними серветками.

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Корекція недосконалостей:

Для маскування пігментних плям, темних кіл під очима та інших недосконалостей використовуйте коректор. Вибирайте коректор на півтону темніший за ваш природний колір шкіри. Наносьте коректор точковим методом, а потім ретельно розтушовуйте.

Захист від сонця:

Ніколи не забудьте про сонцезахисний крем! Це найкращий засіб для збереження молодості та здоров'я вашої шкіри. Вибирайте сонцезахисний крем з SPF 30 або вище. Зверніть увагу, щоб у складі сонцезахисного крему був оксид цинку, який захищає від UVA і UVB променів. Мінеральна пудра також може допомогти захистити шкіру від ультрафіолету і зменшити пори.

Вітамін С для сяйва:

Використовуйте засоби з вітаміном С, щоб освітлити шкіру, вирівняти тон і зменшити пігментацію. Не забудьте наносити засоби з вітаміном С на шию та декольте.

Рум'яна для свіжого вигляду:

Рум'яна допоможуть вам підкреслити скули, зробити обличчя більш свіжим і сяючим. Ви можете поєднати кремові та пудрові рум'яна. Нанесіть кремові рум'яна на щоки, а потім злегка розтушуйте їх пудровим засобом зверху. Розтягуйте рум'яна по діагоналі вилиць, щоб візуально підтягнути овал обличчя.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.

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