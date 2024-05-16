Як врятувати полуницю від заморозків: городники поділились секретами порятунку ягоди

Полуниця, хоч і славиться морозостійкістю, може постраждати від пізніх весняних або ранніх осінніх заморозків. Щоб зберегти врожай, важливо вжити заходів захисту. Проект "НаПенсії" поділиться кількома ефективними методами.

Підготовка до зими:

Забезпечте полуниці правильний догляд протягом сезону, щоб вона підійшла до зими міцною. Це включає регулярний полив, підживлення, захист від шкідників та хвороб.

Мульчування

Перед холодами замульчуйте грядки соломою, опалим листям, хвоєю або іншим дихаючим матеріалом. Мульча збереже тепло в ґрунті та захистить коріння.

Укриття

У регіонах з суворими зимами додатково вкрийте грядки нетканим матеріалом, лутрасилом або спанбондом.

Захист від весняних заморозків:

Димові завіси

За прогнозу заморозків запаліть димові багаття або спеціальні димові шашки. Дим створить захисну завісу, підвищивши температуру на кілька градусів.

Обприскування

За 12 годин до заморозка обприскайте полуницю розчином "Епіну" або "Циркону". Ці препарати підвищать стійкість рослин до низьких температур.

Укриття

Використовуйте лутрасил, спанбонд, поліетиленову плівку або інші матеріали, щоб вкрити грядки на час заморозків.

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Порятунок квітучої полуниці:

Полив

Рясно полийте грядки перед заморозком. Вологий ґрунт краще захищає коріння.

Укриття

Використовуйте будь-які доступні матеріали: неткані матеріали, картон, мішковину, лапник.

Задимлення

Розведіть димні багаття або використовуйте димові шашки.

Пам'ятайте:

Чим раніше вжити заходів захисту, тим більше шансів зберегти врожай.

Використовуйте комбінацію методів для кращого ефекту.

Не поспішайте прибирати укриття після заморозків. Дочекайтеся, коли мине загроза повторних.

Додаткові поради:

Вибирайте морозостійкі сорти полуниці.

Своєчасно обрізайте старе листя та вуса, щоб покращити вентиляцію та освітленість.

Регулярно розпушуйте ґрунт, щоб він краще утримував тепло.

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