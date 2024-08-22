Як зберегти здоров'я мозку

БЕРЕЖІТЬ МОЗОК, ПОКИ Є МОЖЛИВІСТЬ

"Я забороняю, щоб у мене крали моє життя, навіть найгіршу його частину, тому що всі ці страждання, всі сльози – мої"

Це слова із книжки "Перший, кого вона забула" і стосується людини, в якої хвороба Альцгеймера.

22 серпня у світі відзначається Всесвітній день мозку.

І хоч в народі поширений вислів "безмоглий", без мозку життя неможливе.

Так, люди стали жити довше. Тривалість життя збільшилась, а якість -- ні. Тому кількість людей із деменціями продовжує рости.

Хвороба Альцгеймера, як один із різновидів деменції, не лікується, хоча багато вчених працюють над цим.

ЧИ СПРАВДІ МОЖНА ЗМЕНШИТИ РИЗИК ВТРАТИТИ ПАМ'ЯТЬ?

Відомий журнал Lancet декілька днів тому опублікував переконливі нові докази того, що майже 45% випадків деменції можна запобігти, якщо усунути 14 факторів ризику, які можуть сприяти її розвитку. Ось вони:

1. Освіта. Брак освіти, відсутність звички регулярно вчитися та оновлювати знання.

2. Втрата слуху. Неліковані проблеми зі слухом можуть підвищити ризик деменції. Носіть слухові апарати! Не соромтеся

3. Депресія. Може сприяти когнітивним порушенням.

4. Травми голови. Включаючи спортивні та велосипедні травми. Одягайте шолом!

5. Фізична активність. Нестача активності збільшує ризик.

6. Куріння. Один із значних факторів ризику.

7. Гіпертонія. Високий тиск підвищує ризик інсультів та деменції. А адекватна лікарська терапія знижує можливість її розвитку.

8. Ожиріння. Сильно впливає здоров'я мозку.

9. Діабет 2 типу. Пов'язаний із підвищеним ризиком когнітивних порушень.

10. Вживання алкоголю. Надмірне споживання збільшує ризик саме собою і через миготливу аритмію.

11. Соціальна ізоляція. Недолік спілкування погіршує когнітивне здоров'я.

12. Забруднення повітря. Впливає на судинну систему та мозок.

13. Втрата зору. Може сприяти деменції. Перевіряйте зір і не відкладайте операцію із заміни кришталика, якщо це необхідно!

14. Високий рівень ЛПНЩ (поганий холестерин). Один із потужних факторів ризику.

ЧОМУ ЦІ ФАКТОРИ ТАКІ ВАЖЛИВІ?

▪️Втрата слуху та зору, соціальна ізоляція, обмежують надходження у мозок нової інформації, яку він активно переробляє.

▪️Сюди ж можна зарахувати й погану освіту. Мозок, як м'яз – чим більше його використовуєш, тим сильнішим він стає і навпаки. Всупереч поширеному міфу "нервові клітини не відновлюються" фізична активність сприяє нейрогенезу (утворенню нових клітин) гіпокампі, збільшенню розмірів цієї зони мозку. Гіпокамп відповідає за пам'ять, увагу, просторове мислення. Ця зона при хворобі Альцгеймера уражується однією з перших.

▪️Є дослідження, які показують, що для мозку один із найкорисніших видів фізактивності – танці. Танцюйте!

▪️Високий рівень ЛПНЩ (поганого холестерину) може спричинити проблеми з судинами, що, звичайно, впливає на кровообіг у мозку.

▪️Нестача фізичної активності та куріння збільшують ризик судинних захворювань, які можуть призвести до деменції.

З іншого боку, фізичні вправи сприяють формуванню нових нейронних зв'язків з допомогою стимуляції синтезу сигнальних молекул.

▪️І, звісно, хороший відновлюючий сон та вміння зменшувати стрес (прогулянки, дихання, переключання на інші види діяльності, звертатися до психотерапевта, якщо самостійно не вдається).

ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ?

Щодня вести здоровий спосіб життя, стежити за рівнем тиску та холестерину, підтримувати фізичну активність та соціальні зв'язки, уникати куріння та надмірного вживання алкоголю, регулярно перевіряти слух та зір.

Через вживання алкоголю до мозку надходить збіднена на кисень кров, масово гинуть клітини мозку, які вже не відновлюються

А ЯК ЩОДО ХАРЧУВАННЯ?

Харчові антиоксиданти можуть бути корисними у профілактиці та лікуванні деменції. Вони вступають у реакцію із вільними радикалами кисню, роблячи їх нешкідливими. Ранні клінічні дослідження вже показали, що антиоксиданти допомагають покращити когнітивні здібності та запобігає розвитку нейродегенеративних захворювань. Найефективнішими є природні вітаміни C, E та В12 та глутатіон.

Дуже ефективною є харчування по типу MIND-diet (поєднання Середземноморськоу дієти та DASH, дієти проти гіпертонії (горіхи, зелень, насіння, ягоди, бобові, різнокольорові овочі, кава, зелений чай).