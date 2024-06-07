Як зберегти максимум вітамінів у ягодах

Людство отримує знання і освоює технології, що дозволяють стримувати старіння, дряхління, хвороби, пов'язані зі старістю, передчасну смертність.

СТАРІННЯ - ЦЕ ХВОРОБА, механізми розвитку якої потрібно знати і попереджувати. Цим займаються біогеронтологи і вже багато чого відомо.

ЇЖА має надзвичайний вплив на стан нашого здоров'я.

Особливо ЯГОДИ, і, особливо, дикорослі.

Флавоноїди - кольорові пігменти ягід, вкрай позитивно діють на організм людини.

Наші пращури тисячоліттями харчувавилися змішаною їжею, зокрема, ягодами, коріннями, плодами, які були для них і ліками, і їжею.

І організм сучасної людини також потребує флавоноїдів.

Але проблема в тому, що в організмі вони не синтезуються і мають поповнюватися з їжею.

- Цінність флавоноїдів в тому, що вони змінюють реакцію організму на алергени, віруси, канцерогени. Тому їх ще називають біологічними модифікаторами реакції, і додають приставку "біо" - біофлавоноїди.

- Біофлавоноїди пригнічують розмноження або взагалі знищують багато хвороботворних бактерій, нормалізують тиск крові, знімають спазми, мають протиракову дію.

- Особливу силу мають антоціани - підклас біофлавоноїдів, що мають цілющу дію. Саме вони забарвлюють в червоний та фіолетово-синій колір ягоди.

- Антоціани - зберігають нервові клітини від старіння. А це - наша пам'ять, здатність вчитися, відчувати емоції, не впадати в депресію і уникнути хвороби Альцгеймера.

- Антоціани - це здорові судини всіх калібрів, до найменших капілярів, хороший зір. Це - значно менший ризик крововиливів, розривів судин, втрати їх тонусу та еластичності.

- Антоціани - це молода пружна шкіра, бо вони підтримують структуру білка колагена і запобігають його руйнуванню.

- Це протизапальна дія, незалежно від місця запалення.

БРУСНИЦЯ, окрім антоціанів, містить фітонциди - природні антибіотики, що захищають організм від різних інфекцій (нирки, органи травлення та дихання).

ОЖИНА містить катехіни (теж підклас антоціанів), які посилюють активність всіх систем детоксикації організму, зв'язують та виводять токсини (завдяки збільшенню синтеза ферментів детоксикації).

Зменшують ризик раку молочної щалози, простати, легенів, кишечника.

І ось тепер - УВАГА!

Всі ці властивості мають СВІЖІ, а не зварені, перетерті у вигляді джемів, варень, конфітюрів та інших традиційних та новомодних способів зберігання.

Тому ЄДИНИМ ЗДОРОВИМ СПОСОБОМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯГІД Є ЗАМОРОЖУВАННЯ!

Тому забудьте про стояння "у мартена", стерилізацію банок - заморожуйте. Нема де - купіть морозильну шафу. Це інвестиція в своє здоров'я.

Як вживати заморожені ягоди?

Готуйте з них пюре - смузі.

Додавайте до чаїв, каш та кисломолочних продуктів.

Пюре з них змішуйте з насінням чіа - готуйте пудинги.

Робіть з них квас та ферментовані напої.

Скільки вживати?

Від половини - до однієї чаши вдень.

Можна і більше, але не в один прийом їжі.

Бережіть своє здоров'я на ділі!