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Соціум

Як сказати українською "будь здоров" та чи треба звертати увагу на чхання

Билім Олена

Як сказати українською 'будь здоров' та чи треба звертати увагу на чхання
Чому люди чхають. Джерело: Andrea Piacquadio/pexels.com

В українській культурі поширена звичка казати "будь здоровий" або "будьте здорові", коли хтось поруч чхає. Ця фраза має на меті побажати людині здоров'я.

Однак, з погляду етикету, не завжди доречно використовувати саме цю фразу. Чхання - це природна фізіологічна потреба, і людина, яка чхає, може відчувати себе ніяково, якщо на це звертають увагу.

Ваше побажання здоров'я може мимоволі підкреслити те, що людина чхнула, і їй стане ще більш некомфортно. В деяких ситуаціях, наприклад, в діловому середовищі або в громадських місцях, акцентувати на чханні людини може бути недоречним, пояснила експерт з етикету Аліна Скибинська в коментарі The Village Україна.

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За її порадою, найкраще просто проігнорувати чхання. Це буде найввічливішим і найтактовнішим вчинком. Якщо ви хочете висловити свою ввічливість, можна просто кивнути головою або посміхнутися. У деяких випадках можна сказати: "здоров'я вам".

Мовознавці ж пояснили, як побажати здоров'я людині, яка чхає. За їхніми словами, словосполучення "будь здоров" вживається як усталена форма прощання або вітання, а не як реакція на чхання.

Як правильно відповісти українською мовою, коли хтось чхає?

Мовознавці рекомендують використовувати такі фрази:

  • "Будь здоровий!"
  • "Будьте здорові!"

Ці вислови свідчать про ваше побажання здоров'я людині, яка чхнула. 

"У нашому побуті побажання здоров’я пізніше поширилося й на вітання "Здоровенькі були!" та різноманітні побажання на кшталт "Будь здоровий, як вода". Конотація цього вислову розширилася: коли людина, розповідаючи щось, чхала, казали "Правду каже", оскільки чхання віщувало якусь подію. Хоча тепер ситуація дещо змінилася: якщо співрозмовник чхнув під час ваших слів, можете сказати "Правду кажу"", – пояснила кандидатка філологічних наук Олеся Сулима.  

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