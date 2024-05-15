Як зробити макіяж очей неперевершеним за допомогою однієї підводки: візажист поділилась лайфхаком

Деякі жінки володіють неймовірним мистецтвом макіяжу, створюючи бездоганний образ за будь-яких обставин. Їхня техніка нанесення косметики вражають та змушують задуматися над секретами такої майстерності.

Королева Іспанії Летиція – одна з тих жінок, яка славиться своїм вишуканим макіяжем очей. Відома візажистка Сара Амелія Фогг розкрила секрет її бездоганного образу.

Виявляється, Летиція використовує лише один простий прийом, який робить її погляд виразним та димчастим: чорна підводка на ватерлінії.

Більшість жінок уникають цього методу, побоюючись, що темна підводка візуально зменшить очі. І справді, підкреслення ватерлінії може дати такий ефект.

Однак королева Летиція своїм прикладом доводить, що це не проблема. При правильному нанесенні підводка підкреслює очі, додає їм глибини та робить вії густішими.

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Як повторити макіяж королеви Летиції в домашніх умовах:

Придбайте водостійкий олівець для очей. Вибирайте відтінок, який доповнює ваш колір очей та стиль макіяжу. Можна використовувати класичний чорний або темно-коричневий.

Обережно натисніть пальцем на повіку. Зафарбуйте нижню та верхню ватерлінію, підкреслюючи форму очей.

Не забудьте про брови! Вони повинні бути розпушеними та підкресленими, щоб візуально відкривати очі. Саме брови не дозволять підводці зменшити їх.

Пам'ятайте:

Важливо наносити підводку тонко та акуратно, щоб не створити ефекту "заплаканих очей".

Не використовуйте цей прийом, якщо у вас маленькі та глибоко посаджені очі.

Для більш інтенсивного ефекту можна трохи розтушувати підводку пальцем або пензлем.

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