Як зробити б’юті-блендер ідеально чистим за допомогою мікрохвильовки: дієвий метод

Б’юті-блендер, безсумнівно, є незамінним аксесуаром у косметичці будь-якої дівчини. Цей зручний інструмент дозволяє легко наносити тональний крем та консилер, даруючи можливість навіть початківцям досягти ідеальної рівномірності макіяжу.

Так само, як і за іншими предметами для макіяжу, за б’юті-блендером потрібен ретельний догляд та очищення. UAportal ділиться порадами, як ефективно та правильно це робити.

Для того, щоб ваш б’юті-блендер залишався чистим і не став причиною небажаних висипань, важливо регулярно його очищати. Звичайне промивання з милом може не видалити всі залишки косметики та бактерії. Тому спробуйте наступний метод.

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Заповніть миску водою, додайте пару крапель рідкого мила, і занурте туди ваш б’юті-блендер після того, як ви змочите його у воді. Потім помістіть миску в мікрохвильову піч на 60 секунд. Після того, як спонж охолоне, ретельно промийте його під проточною водою, вичавіть і дайте висохнути. Ви помітите, що після цього він буде виглядати як новенький.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не варто використовувати б‘юті-блендер.

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