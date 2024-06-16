Як зробили трендовий макіяж зі 'скляною шкірою'

Забудьте про багатошарове тонування та чіткий контуринг! У тренді - максимально натуральний макіяж, який підкреслює природну красу вашої шкіри. Ефект сяючої глянцевої шкіри, як у світових зірок, тепер доступний кожній.

Що таке макіяж "скляна шкіра"?

Це не просто макіяж, це - філософія догляду за шкірою, спрямована на її здоров'я та сяйво. "Скляна шкіра" позбавлена ​​гіперпігментації, має рівний тон, гладкість та природне свіже сяйво. Про це пише Ipsy.

Як отримати ефект "скляної шкіри"?

Подвійне очищення:

Зніміть макіяж та сонцезахисний крем міцелярною водою або олійним бальзамом. Вмийтеся м'яким очищувальним гелем або пінкою.

Етап підготовки:

Використовуйте тонік або есенцію для зволоження та живлення шкіри. Зверніть увагу на склад: вітаміни, антиоксиданти, гіалуронова кислота.

Відлущування та відновлення:

1-2 рази на тиждень використовуйте м'який пілінг з саліциловою (BHA) або гліколевою (AHA) кислотою. За потреби застосовуйте засоби з ретинолом для боротьби з пігментацією та висипаннями (поступово збільшуючи частоту використання).

Зволоження:

Нанесіть зволожувальну сироватку, щоб створити основу для сяйва. Виберіть крем відповідно до типу шкіри: для сухої - з керамідами та жирними кислотами, для жирної - легкий зволожуючий гель.

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Захист:

Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем SPF щодня, щоб захистити шкіру від ультрафіолету.

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