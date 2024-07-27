Як запобігти вицвітанню одягу: чотири ефективні поради

Коли справа доходить до догляду за речами, дотримання порад експертів може суттєво вплинути на збереження їх кольору і текстури. UAportal зібрав основні рекомендації, як запобігти вицвітанню одягу.

Делікатне прання

Щоб запобігти вицвітанню, речі слід прати в делікатному режимі. Це передбачає використання прального порошку, спеціально розробленого для делікатних тканин, і холодної води. Важливо уникати використання відбілювача або агресивних хімічних речовин.

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Уникайте надмірного прання

Один з ключових способів зберегти колір одягу – утриматися від надмірного прання. Точкове очищення плям також може допомогти запобігти непотрібному вицвітанню.

Правильне сушіння

Щоб запобігти вицвітанню, варто розглянути можливість сушіння речей на повітрі замість використання сушарки. Тепло від неї може призвести до швидшого вицвітання кольорів, що робить сушіння на повітрі більш корисним варіантом для збереження гарного вигляду одягу.

Належне зберігання

Правильні методи зберігання відіграють вирішальну роль у збереженні кольору речей. Бажано уникати вивішування їх під прямими сонячними променями або зберігання в місцях з високою вологістю, оскільки ці умови можуть прискорити вицвітання. Натомість зберігайте їх у темному, прохолодному та сухому приміщенні, щоб зберегти колір.

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