Як правильно обрати борошно

Борошно є важливою частиною раціону людини щонайменше 30 000 років.

Сьогодні борошно, яке найчастіше використовують для приготування хлібу, випічки та макаронних вироби, — це борошно універсального призначення, яке проходить процес рафінування, який видаляє насичені поживними речовинами висівки та зародки із зерен пшениці.

На щастя, існує багато альтернатив насичених поживними речовинами:

1. Мигдальне борошно

Виготовляється з меленого бланшованого мигдалю, воно природньо не містить глютену. Особливо багате на магній, який необхідний для здорового рівня цукру в крові та регуляції артеріального тиску, роботи м’язів і нервів.

2. Гречане борошно Це також багате джерело рослинних сполук із потужними антиоксидантними властивостями, таких як флавоноїди та фенольні кислоти. Крім того, гречане борошно містить залізо, калій і вітаміни групи В.

3. Борошно з нуту

Відоме як грамове борошно та безан, є основним продуктом індійської та карибської кухні та основним інгредієнтом таких страв, як млинці, оладки та хліб.

Борошно з нуту дуже поживне і є хорошим джерелом білка, клітковини , а також вітамінів і мінералів, таких як фолат і марганець.

4. Цільнозернове борошно Містить велику кількість клітковини, яка є важливою для здорового функціонування травної системи. Воно містить залізо, магній, фосфор, цинк та вітаміни групи В.

Також має низький глікемічний індекс, тобто поступово вивільняє цукор в кров. Це корисно для людей з цукровим діабетом або тих, хто має проблеми з регулюванням рівня цукру в крові.