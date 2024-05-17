Як правильно обрати якісний сонцезахисний крем

З настанням літа ми все більше часу проводимо на свіжому повітрі. Проте, насолоджуючись сонцем, не можна забувати про здоров'я шкіри. Як же її захистити від шкідливого впливу ультрафіолетових променів? Про це пише Viva.

Шкідливий вплив сонця на шкіру:

Сонячні промені негативно впливають на нашу шкіру, прискорюючи старіння та збільшуючи ризик розвитку раку шкіри.

UVA-промені (90% сонячного випромінювання) проникають глибоко в шкіру, пошкоджуючи ДНК, спричиняючи передчасне старіння та знижуючи імунітет. Ці промені можуть проходити крізь хмари та одяг.

(90% сонячного випромінювання) проникають глибоко в шкіру, пошкоджуючи ДНК, спричиняючи передчасне старіння та знижуючи імунітет. Ці промені можуть проходити крізь хмари та одяг. UVB-промені (10% сонячного випромінювання) відповідають за опіки, фотостаріння та мутації в клітинах шкіри, які можуть призвести до серйозних захворювань. Ці промені особливо небезпечні влітку, а деякі поверхні відбивають до 80% їхнього випромінювання, подвоюючи негативний вплив.

Ознаки сонячних опіків:

Отримати сонячний опік можна не лише лежачи на пляжі. Іноді достатньо кількох хвилин під сонцем, щоб з'явилися почервоніння на кінцівках, плечах або обличчі.

Наслідки сонячних опіків:

Збільшення ризику раку шкіри та меланоми

Сухість та передчасне старіння шкіри

Поява пігментних плям

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Як захистити шкіру від сонця:

Використовуйте сонцезахисні засоби:

SPF не менше 30

Широкий спектр дії (захист від UVA та UVB)

Фізичні фільтри (діоксид титану, оксид цинку)

Антиоксиданти

Водостійкість

Підходить до вашого типу шкіри

Наносьте сонцезахисний крем за 20 хвилин до виходу на сонце:

Не забудьте про вуха, губи, шию та ступні

Повторно наносьте крем кожні 2 години, а також після купання або потовиділення

Носіть одяг та головні убори, що захищають від сонця:

Щільні тканини темних кольорів

Широкополі капелюхи та сонцезахисні окуляри

Уникайте перебування на сонці в пікові години (10:00-16:00):

Шукайте тінь

Пийте багато води

Регулярно оглядайте шкіру на предмет родимок та пігментних плям:

При виявленні будь-яких змін зверніться до дерматолога

Пам'ятайте:

Захист шкіри від сонця - це інвестиція у ваше здоров'я та красу.

Правильний догляд за шкірою допоможе вам зберегти її молодість та здоров'я на довгі роки.

Зверніться до дерматолога або косметолога, щоб отримати індивідуальну консультацію щодо вибору сонцезахисного засобу та догляду за шкірою.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою влітку.

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