Як правильно віддавати борги,щоб гроші множились: прикмети та забобони

В народі існує багато прикмет про те, як правильно позичати та повертати гроші. Деякі з них сходяться на думці, що віддавати борги краще дрібними купюрами, а позичати - великими, не давати гроші ввечері, не торкатися рук того, хто їх дає, та повертати більше, ніж позичили, попросивши здачу, щоб не втратити свою фінансову удачу. Про це пише Главред.

Чи дійсно існують дні, коли не можна віддавати борги, щоб не позбутися багатства і не стати заручником кредитів?

Місячні дні:

Астрологи вважають, що повертати борги не можна в 1, 6, 11, 15 та 23 місячні дні. В ці дні ви ризикуєте "подарувати" частину своєї фінансової удачі тому, кому позичали.

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Церковні свята:

Священнослужителі ставляться до прикмет скептично, але й вони визнають, що у великі свята існують певні заборони. Повернення боргів в такі дні, як Різдво, Великдень, Трійця, також не рекомендується.

Дні тижня:

Щоб не стати вічним боржником, не рекомендується віддавати борги в понеділок (можете знову опинитися в боргах), п'ятницю (можете обмінятися не лише грішми, але й негативною енергією) та неділю, особливо якщо на ці дні випадають церковні свята. "Нейтральними" днями вважаються вівторок і субота - в ці дні повернення боргів допустиме, якщо терміново потрібно.

Важливо пам'ятати:

Це лише народні прикмети і забобони, до яких можна ставитися по-різному.

Найголовніше - це щире бажання повернути борг та відповідальне ставлення до своїх фінансових зобов'язань.

Якщо ви не можете віддати борг вчасно, важливо чесно повідомити про це кредитору та домовитися про новий термін або план виплат.

Пам'ятайте: позичати та віддавати гроші - це не просто фінансова операція, це й питання довіри та поваги.

Нагадаємо, ми вже писали про п'ять прикмет про гроші, які дійсно працюють.

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