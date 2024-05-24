Як правильно мити полуницю та чому однієї лише води недостаньо

Сезон полуниці у розпалі, а разом з ним виникають питання про те, як правильно помити цю ніжну ягоду, щоб позбутися бруду, бактерій та хімікатів. Багато людей вважають, що миття полуниці з содою допомагає краще очистити ягоди. Насправді, замочування полуниці в содовому розчині дійсно може бути більш ефективним, ніж просто промивання під проточною водою. Про це пише Главред.

Ось як правильно помити полуницю з содою:

Приготуйте розчин: У глибокій мисці або тазі розчиніть 1 чайну ложку харчової соди на 1 літр води. Замочіть полуницю: Покладіть ягоди в содовий розчин на 5-10 хвилин. Промийте: Ретельно промийте полуницю під проточною водою, щоб видалити залишки соди. Просушіть: Розкладіть ягоди на чистому рушнику, щоб вони просохли.

Читайте також: Названо найкращих та найгірших сусідів для полуниці

Важливо:

Не тримайте полуницю в содовому розчині занадто довго, адже це може пошкодити її ніжний смак.

Не використовуйте занадто багато соди, адже це може зробити ягоди несмачними.

Після миття полуниці не рекомендується її зберігати в холодильнику, адже вона швидко втратить свій аромат і смак.

Альтернативні способи миття полуниці:

Просто промийте під проточною водою: Це найпростіший спосіб, але він не такий ефективний, як миття з содою.

Це найпростіший спосіб, але він не такий ефективний, як миття з содою. Замочіть у воді з оцтом: Додайте 1 столову ложку яблучного оцту на 1 літр води. Замочіть полуницю на 5 хвилин, потім промийте під проточною водою.

Додайте 1 столову ложку яблучного оцту на 1 літр води. Замочіть полуницю на 5 хвилин, потім промийте під проточною водою. Використовуйте спеціальний миючий засіб для фруктів: На ринку існують спеціальні миючі засоби для фруктів та овочів, які допоможуть очистити полуницю від бруду та хімікатів.

Пам'ятайте:

Найголовніше - це мити полуницю перед вживанням, щоб позбутися бруду, бактерій та хімікатів. Ви можете використовувати будь-який з перерахованих вище методів, який вам більше подобається.

Нагадаємо, ми вже писали, як підживити полуницю йодом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!