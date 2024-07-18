Як підвищити свою продуктивність: 5 дієвих порад

У кожного з нас лише 24 години на добу, щоб встигнути все: роботу, важливі рішення, дії та відпочинок. Як ми розподіляємо цей дорогоцінний час, визначає наше життя.

Існує два ключових способи підвищити продуктивність: більше працювати або працювати розумніше. Усі ми прагнемо до більшого заробітку, кращого відпочинку та часу з близькими. Ось п'ять порад, які допоможуть вам оптимізувати час роботи, стати більш ефективними, як пише Ukr.Media.

Відключіть розсіювачі уваги:

Ви думаєте, що знаєте, скільки часу витрачаєте на різні дії? Насправді, це не завжди так. Постійно відволікаєтеся на повідомлення, перевіряєте соцмережі? Існують програми, які автоматично відстежують вашу активність у телефоні. Перегляньте звіт наприкінці дня. Скільки часу ви насправді витратили на Інстаграм чи інші додатки? Ви здивуєтеся результату!

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Робіть регулярні перерви:

Це може здатися нелогічним, але заплановані перерви покращують концентрацію та продуктивність. Важливо розуміти, що таке якісна перерва. Щоб організм відпочив, змініть положення тіла. Якщо сиділи, встаньте,пройдіться, зробіть легкі вправи. Якісна перерва, яка надасть вам енергії, – це точно не перевірка соцмереж.

Використовуйте "правило двох хвилин":

Якщо вам потрібно виконати завдання, яке займе 2 хвилини або менше, зробіть його відразу. Не відкладайте. Його виконання займе менше часу, якщо ви не будете відкладати.

Відмовтеся від непотрібних зустрічей:

Збори та зустрічі відбирають енергію та час. Відмовтеся від них, якщо можливо. Перш ніж погодитися на зустріч,запитайте себе, чи допоможе вона вам досягти поставленої мети? Якщо ні, надішліть листа або зателефонуйте.

Забудьте про багатозадачність:

Ми помилково вважаємо, що одночасне виконання кількох завдань робить нас продуктивними. Насправді,багатозадачність має зворотний ефект. Ви втрачаєте фокус уваги та не виконуєте роботу якісно. Візьміть за правило виділяти головні пріоритети та виконувати їх послідовно. Зосередьтеся на тому, що дає результат і веде до поставленої мети.

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